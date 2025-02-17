Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике

11 февраля вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации, сообщил, что за последние два года экономика России выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. По его словам, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%, в Германии наблюдается снижение на уровне -0,2%, в США рост составил 2,8%, а в Японии – всего 0,2%. В России же в 2024 г. рост ВВП достиг 4,1%.