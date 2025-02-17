Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике
В российской экономике наблюдаются первые признаки охлаждения, ее рост по итогам ноября и декабря перестал быть фронтальным. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на итоговой коллегии министерства.
По его словам, замедление темпов роста экономики было зафиксировано в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения. Объем заказов у бизнеса снижается – например, на автомобильном рынке из-за высоких ставок по кредитам сокращаются продажи легкового транспорта, спецтехники, сельхозтехники.
Министр отметил, что «ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки, рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования, что сдерживает не только спрос, но и оказывает значительное влияние на инвестиции «и на будущее предложение продукции».
«Денежно-кредитная политика напрямую влияет и на бюджетную политику. Рост ставок ведет к росту стоимости обслуживания и госдолга, и обслуживания тех обязательств, которые бюджет на себя взял: речь идет о льготных программах кредитования», – сказал Решетников, добавив, что кабмин уже занимается их упорядочиванием (цитата по «Интерфаксу»).
Минэк, Банк России и Минфин ведут совместную работу «над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики» – проводится оценка объемов и структуры кредитования, поиск баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики, отметил министр. Решетников оценил потенциал роста экономики в 3% в год, заявив, что параметр достижим, но признав, что задача является амбициозной. Банк России оценивает потенциал роста экономики в 1,5–2,5% в год.
11 февраля вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации, сообщил, что за последние два года экономика России выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. По его словам, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%, в Германии наблюдается снижение на уровне -0,2%, в США рост составил 2,8%, а в Японии – всего 0,2%. В России же в 2024 г. рост ВВП достиг 4,1%.
19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции отметил, что инфляция является тревожным сигналом, но в остальном ситуация в экономике устойчивая и развитие идет, несмотря ни на что. По его словам, в 2025 г. темпы роста ВВП будут колебаться в пределах 2–2,5%. Глава государства связал это с необходимостью обеспечить «мягкую посадку».