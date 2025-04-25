ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, пишет ЦБ в релизе. Основные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля (он может ослабнуть. – «Ведомости»). Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности, отметил ЦБ.