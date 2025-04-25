ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%Основной интригой заседания стал сигнал о жесткости ДКП
Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали 20 из 21 опрошенного экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Это четвертое заседание подряд, по итогам которого совет директоров ЦБ сохраняет ставку – на уровне 21% она держится с октября прошлого года.
Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким, говорится в пресс-релизе по итогам заседания. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.
В релизе Банка России в отличие от предыдущих нет фразы о том, что, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 г., говорится в пресс-релизе: это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В среднесрочном прогнозе ЦБ снизил верхнюю границу диапазона средней ключевой ставки в 2025 г. до 19,5–21,5% годовых против февральских 19–22%. На 2026 г. и 2027 г. диапазон остался прежним – 13–14% и 7,5–8,5%.
ЦБ не изменил прогноз инфляции на этот год – годовой рост цен составит 7–8%, вернется к 4% в 2026 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, пишет ЦБ в релизе. Основные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля (он может ослабнуть. – «Ведомости»). Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности, отметил ЦБ.
Оперативные данные Росстата показали, что индекс потребительских цен за неделю с 15 по 21 апреля составил 0,09% против 0,11% и 0,16% двумя неделями ранее. Годовая инфляция на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (на конец марта – также 10,34%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% (с 10,38% на 14 апреля), если ее рассчитывать по методике расчета Минэкономразвития, писал «Интерфакс».
Инфляционные ожидания населения России демонстрируют неравномерную динамику, в марте они уменьшились на 0,8 п. п. до 12,9%, но в апреле вновь выросли – до 13,1%, писал ЦБ со ссылкой на опрос «ИнФОМа». Индекс ценовых ожиданий предприятий на ближайшие три месяца снизился до 20,3 п. в марте против 23,1 п. в феврале и 27,5 п. в январе 2025 г.
Минэкономразвития 21 апреля повысило прогноз инфляции на 2025 г. до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии и сохранило на 2026 г. прежние 4%.
Аналитики, которых каждый месяц опрашивает Банк России, в апреле немного ухудшили прогноз по инфляции на конец 2025 г. – она окажется на уровне 7,1% против 7% в мартовском опросе. На следующий год эксперты по-прежнему ожидают замедления инфляции до 4,8%, а достижения таргета в 4% они ждут не ранее 2027 г. Сам Банк России ждет 4% в 2026 г.
ЦБ было бы трудно принять иное решение, учитывая очередной виток внешней неопределенности, отмечала накануне заседания главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. В то же время и внутренние, и внешние факторы усиливают давление на российскую экономику, а значит, и на процентную ставку, что добавляет аргументов в пользу ее снижения в ближайшие месяцы, говорила она.
В ВТБ сравнили высокую ключевую ставку с приемом экспериментального антибиотика, причем не известного медицинской науке, а экспериментального. Такую аналогию привел первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе видеоконференции, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, когда можно ждать снижения ставки. Если прервать процесс раньше времени, такой шаг может привести к рецидиву и – что хуже – к резистентности (способность микробов противостоять действию антибиотиков), считает банкир: пока снижать ставку еще рано.
Сейчас есть единственный позитивный фактор, на котором сказался длинный период высокой ставки, – замедление кредитования, считает Пьянов. «Но этот единственный позитивный фактор требует подтверждения на большем периоде времени, чем один квартал, и он находится в слабом соотношении со всеми остальными, негативными факторами (крепкий рубль, медленное охлаждение экономики и сохранение напряженности на рынке труда. – "Ведомости")», – отметил банкир.
Корпоративный портфель банковских кредитов с начала года сократился на 2,56% до 85,6 трлн руб. на 1 апреля, следует из данных ЦБ. Розничный портфель сократился на 0,7% до 36,71 трлн руб.
Цикл смягчения монетарной политики может начаться летом, более вероятно снижение в июле на 100–200 б. п., а к концу года – до 14%, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Снижение ставки летом допускают аналитики «Финама» и инвестбанка «Синара». Если доллар будет стоить менее 100 руб., начало цикла снижения ставки может быть в июне – июле, писали ранее экономисты «Ренессанс капитала».
Некоторые ждут начала снижения осенью. Вероятнее всего, Банк России начнет снижать ставку в сентябре, говорил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Во Freedom Finance также ждут снижения не ранее осени, отметила ведущий аналитик брокера Наталья Мильчакова. Если ценовая динамика продолжит активно замедляться, в особенности в устойчивой части, то начало цикла смягчения ДКП может произойти в III квартале 2025 г., сообщал ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.
Ключевая ставка ЦБ к концу 2025 г. составит 19%, отмечал 24 апреля предправления ВТБ Андрей Костин. По его мнению, она останется достаточно высокой на протяжении двух лет, хотя и будет планомерно снижаться. Ключевая ставка будет 19–19,5% к концу года, если годовая инфляция выйдет на уровень не выше 8%, говорила Мильчакова.
Снижение ставки более вероятно во второй половине года, к декабрю она может опуститься до 18%, при этом в случае прогресса в геополитике смягчение ДКП будет более быстрым, отметил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист.