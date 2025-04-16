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ЦБ заявил о выходе российской экономики из фазы сильного перегрева

Российская экономика с февраля по март росла умеренными темпами
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России отметил признаки выхода экономики России из фазы острого перегрева по состоянию на апрель 2025 г. ВВП рос умеренными темпами в феврале – марте, отмечает ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Рост ВВП в I квартале 2025 г. в квартальном выражении с сезонной корректировкой по отношению к IV кварталу 2024 г. окажется небольшим, ожидает ЦБ. Он объясняет это высокими значениями декабря 2024 г. и IV квартала в целом на фоне больших объемов выпуска по госзаказу. Возврат к параметрам бюджетного правила усилит неоднородность в динамике различных секторов экономики, считает регулятор.

«Данные за январь – февраль и опросные показатели за февраль – март указывают на продолжение роста экономической активности, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие кварталы», – отмечается в докладе. По данным Минэкономразвития, рост ВВП в феврале замедлился до 0,8% после 3% в январе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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