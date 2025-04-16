ЦБ заявил о выходе российской экономики из фазы сильного перегрева

Банк России отметил признаки выхода экономики России из фазы острого перегрева по состоянию на апрель 2025 г. ВВП рос умеренными темпами в феврале – марте, отмечает ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Рост ВВП в I квартале 2025 г. в квартальном выражении с сезонной корректировкой по отношению к IV кварталу 2024 г. окажется небольшим, ожидает ЦБ. Он объясняет это высокими значениями декабря 2024 г. и IV квартала в целом на фоне больших объемов выпуска по госзаказу. Возврат к параметрам бюджетного правила усилит неоднородность в динамике различных секторов экономики, считает регулятор.