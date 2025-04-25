Пациентов с таким анамнезом, как у России, – когда в 2022 г. экономика оказалась, с одной стороны, под санкционным давлением, а с другой – осталась более открытой, чем в Иране, мировая макроэкономика еще не видела, считает Пьянов. «Поэтому мы принимаем сейчас экспериментальный антибиотик. Даже основной врач на Неглинной (имеется в виду председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и главное здание Банка России на ул. Неглинной, 12. – «Ведомости») не может сказать, каков срок его приема. Но если этот прием прервать раньше времени, начнется рецидив, проявление симптомов и самое плохое – резистентность к антибиотику», – сравнил он. В связи с этим, как полагают в ВТБ, в ЦБ будут дожидаться «гарантированного преодоления всех симптомов».