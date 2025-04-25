В ВТБ сравнили высокую ключевую ставку с приемом экспериментального антибиотика

В ВТБ сравнили высокую ключевую ставку с приемом экспериментального антибиотикаВажно не спешить с прекращением приема, чтобы не допустить рецидива или появления резистентности
Российская экономика впервые развивается в столь длинном периоде рекордно высокой ключевой ставки – на уровне 21% она держится с конца октября 2024 г., и это можно сравнить с приемом антибиотика, причем не известного медицинской науке, а экспериментального. Такую аналогию привел первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе видеоконференции, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, когда можно ждать снижения ставки. Если прервать процесс раньше времени, такой шаг может привести к рецидиву и – что хуже – к резистентности (способность микробов противостоять действию антибиотиков), считает банкир. Поэтому снижать ставку еще рано, объяснил он.
Пациентов с таким анамнезом, как у России, – когда в 2022 г. экономика оказалась, с одной стороны, под санкционным давлением, а с другой – осталась более открытой, чем в Иране, мировая макроэкономика еще не видела, считает Пьянов. «Поэтому мы принимаем сейчас экспериментальный антибиотик. Даже основной врач на Неглинной (имеется в виду председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и главное здание Банка России на ул. Неглинной, 12. – «Ведомости») не может сказать, каков срок его приема. Но если этот прием прервать раньше времени, начнется рецидив, проявление симптомов и самое плохое – резистентность к антибиотику», – сравнил он. В связи с этим, как полагают в ВТБ, в ЦБ будут дожидаться «гарантированного преодоления всех симптомов».
Сейчас серьезным сдерживающим фактором-симптомом является укрепление рубля. С начала года устанавливаемый ЦБ курс доллара снизился на 18,5% до 82,86 руб. на 25 апреля. ЦБ нельзя закладывать этот фактор как стабильный при принятии решения, считает Пьянов, в том числе если ориентироваться на свежий прогноз Минэкономразвития, который ждет среднегодовой курс доллара на уровне 100,2 руб. в 2026 г. (94,3 руб. в 2025 г.). Вдобавок, продолжил банкир, снижение цен на нефть как следствие торговых войн также приведет рубль к ослаблению.
Если национальная валюта вернется к снижению, рост цен с поправкой на сезонность снова будет двузначным. Если бы не крепкий рубль, на конец I квартала текущая инфляция с учетом сезонности составляла бы 10%, говорит Пьянов. А это далеко от прогноза ЦБ на 2025 г. (7–8%), даже не говоря о 4% (достичь таргета ЦБ рассчитывает в 2026 г.). Инфляционное давление в I квартале 2025 г. в годовом выражении с поправкой на сезонность составило 8,3% после 12,9% в IV квартале 2024 г., писали ранее «Ведомости».
Второй фактор, который не выступает в пользу раннего снижения ставки, – динамика экономики, отметил Пьянов. Экономическую активность в I квартале можно сравнить с III кварталом 2024 г., потому что в IV квартале 2024 г. темпы роста были аномальными из-за ускоренного исполнения госзаказа, больших расходов бюджета и т. д., говорит Пьянов. Соответственно, считает он, де-факто с экономической активностью в январе – марте 2025 г. ничего серьезного не произошло, она сравнима с III кварталом 2024 г., когда ставка уже была 21%. В тот период ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а в IV квартале – на 4,5%.
Данные за январь – февраль и опросные показатели за февраль – март указывают на продолжение роста экономической активности, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие кварталы, писал ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». ВВП в I квартале 2025 г. (с очисткой от сезонности) заведомо превысит уровень III квартала 2024 г. По отношению к высоким темпам IV квартала 2024 г. динамика ВВП в январе – марте, вероятно, окажется небольшой, отмечалось в докладе ЦБ.
Рост реальных зарплат также остается высоким и на рынке труда сохраняется напряженность, продолжил Пьянов. В январе реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) выросли на 6,5% в годовом выражении после повышения на 11,3% в декабре и на 7,3% в ноябре. Минэкономразвития накануне понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 г. до 6,8% с 7%.
Сейчас есть единственный позитивный фактор, на котором сказался длинный период высокой ставки, – замедление кредитования, считает Пьянов. «Но этот единственный позитивный фактор требует подтверждения на большем периоде времени, чем один квартал, и он находится в слабом соотношении со всеми остальными, негативными факторами», – отметил банкир.
Корпоративный портфель банковских кредитов с начала года сократился на 2,56% до 85,6 трлн руб. на 1 апреля, следует из данных ЦБ. Розничный портфель сократился на 0,7% до 36,71 трлн руб.
Ключевая ставка ЦБ к концу 2025 г. составит 19%, заявил 24 апреля предправления ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами ВТБ Private Banking. По его мнению, ставка будет оставаться достаточно высокой на протяжении двух лет, хотя и будет планомерно снижаться.
Глава ВТБ ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 21% по итогам заседания ЦБ в пятницу, 25 апреля. Такого же консенсуса придерживаются опрошенные ранее «Ведомостями» экономисты – 20 из 21 эксперта ждут сохранения ставки, еще один экономист допускает ее снижение до 20%. Если регулятор оставит ставку неизменной, это будет самое длинное в истории поддержание ставки на высоком уровне.
Минэкономразвития ранее оценило годовую инфляцию в России на 21 апреля в 10,35% и повысило прогноз роста цен в 2025 г. до 7,6% с 4,5% в сентябре. Прохождения пика по годовой инфляции в ЦБ ожидали в апреле – мае.