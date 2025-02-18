Правительство и ЦБ не допустят переохлаждения экономики

Правительство и ЦБ не допустят переохлаждения экономикиМинэк уже фиксирует первые признаки замедления роста в ряде секторов
Перед экономическими властями возник новый вызов – на смену мерам по борьбе с перегревом экономики пришла задача не допустить ее переохлаждения. Это основная цель взаимодействия правительства и Банка России в краткосрочном периоде, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на итоговой коллегии Минэкономразвития. Важно найти баланс между задачей снижения инфляции и экономическим ростом, а также не подорвать долгосрочные основы развития, заявил вице-премьер. При этом уже фиксируются первые признаки охлаждения в ряде отраслей – в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования, отметил Решетников. Это не только сдерживает спрос, но и существенно влияет на инвестиции, а следовательно, и на будущее предложение продукции и ее себестоимость, добавил министр. В частности, предприятия сигнализируют о том, что сокращается объем заказов. В качестве примера глава Минэкономразвития привел автомобильный рынок: из-за высоких ставок по кредитам падают продажи машин, спецтехники, в том числе сельскохозяйственной.