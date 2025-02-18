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/ Экономика

Правительство и ЦБ не допустят переохлаждения экономики

Минэк уже фиксирует первые признаки замедления роста в ряде секторов
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Вице-премьер Александр Новак поручил Минэку не допустить остановки крупных инвестпроектов
Вице-премьер Александр Новак поручил Минэку не допустить остановки крупных инвестпроектов / Дмитрий Астахов / ТАСС

Перед экономическими властями возник новый вызов – на смену мерам по борьбе с перегревом экономики пришла задача не допустить ее переохлаждения. Это основная цель взаимодействия правительства и Банка России в краткосрочном периоде, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на итоговой коллегии Минэкономразвития. Важно найти баланс между задачей снижения инфляции и экономическим ростом, а также не подорвать долгосрочные основы развития, заявил вице-премьер. При этом уже фиксируются первые признаки охлаждения в ряде отраслей – в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования, отметил Решетников. Это не только сдерживает спрос, но и существенно влияет на инвестиции, а следовательно, и на будущее предложение продукции и ее себестоимость, добавил министр. В частности, предприятия сигнализируют о том, что сокращается объем заказов. В качестве примера глава Минэкономразвития привел автомобильный рынок: из-за высоких ставок по кредитам падают продажи машин, спецтехники, в том числе сельскохозяйственной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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