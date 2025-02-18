Правительство и ЦБ не допустят переохлаждения экономики

Перед экономическими властями возник новый вызов – на смену мерам по борьбе с перегревом экономики пришла задача не допустить ее переохлаждения. Это основная цель взаимодействия правительства и Банка России в краткосрочном периоде, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на итоговой коллегии Минэкономразвития. Важно найти баланс между задачей снижения инфляции и экономическим ростом, а также не подорвать долгосрочные основы развития, заявил вице-премьер. При этом уже фиксируются первые признаки охлаждения в ряде отраслей – в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения, заявил министр экономического развития Максим Решетников.