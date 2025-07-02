Набиуллина: замедление инфляции даст пространство для быстрого снижения ставки

Она сообщила, что ЦБ обращает внимание на инвестиционный и потребительский спросы, а также на деловую активность в целом. В рамках инвестиционного спроса для регулятора важны производство стройматериалов, машиностроение, объем строительных работ, заказы на эти работы и др., добавила Набиуллина. По ее словам, в совокупности пока все показатели сигнализируют о сохраняющейся высокой инвестиционной активности.