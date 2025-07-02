Набиуллина: замедление инфляции даст пространство для быстрого снижения ставки
Замедление темпов роста экономики и снижение инфляции даст Банку России пространство для ускоренного снижения ключевой ставки. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Центробанка.
Она сообщила, что ЦБ обращает внимание на инвестиционный и потребительский спросы, а также на деловую активность в целом. В рамках инвестиционного спроса для регулятора важны производство стройматериалов, машиностроение, объем строительных работ, заказы на эти работы и др., добавила Набиуллина. По ее словам, в совокупности пока все показатели сигнализируют о сохраняющейся высокой инвестиционной активности.
Еще важные показатели – индикаторы потребительского спроса. Речь идет о данных контрольно-кассовой техники, продажи автомобилей, товаров длительного пользования, оценки спроса. Все они в совокупности сигнализируют об охлаждении потребительского спроса, но в основном за счет продаж товаров, спрос на услуги остается высоким, заключила председатель Банка России.
«Если вот эти индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы увидим, будет снижаться ниже цели и это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали», – сказала Набиуллина
2 июля «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут вынудить ЦБ понизить ставку на 1–3 процентных пункта (п. п.) на заседании 25 июля. Проинфляционными рисками эксперты считают геополитические события, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда – эти факторы могут, напротив, потребовать от ЦБ осторожности в принятии решения.