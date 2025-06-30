В ЦБ предположили более значительное снижение ключевой ставки
По итогам июльского заседания ключевая ставка может снизиться более, чем на 1 п. п., сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках Макроэкономической школы, которую организовал регулятор, передает ТАСС.
По его словам, решение будет продиктовано тем, насколько участники заседания будут уверены в направлении траектории уровня инфляции. Он напомнил о стремлении Банка России к возвращению показателя к 4% в 2026 г.
«Если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен», – сказал он.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п. – с 21% до 20%. Тогда рассматривались такие исходы, как сохранение показателя на уровне 21%, а также снижение ставки на 50 или 100 базисных пунктов (б. п.).