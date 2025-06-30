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В ЦБ предположили более значительное снижение ключевой ставки

Ведомости

По итогам июльского заседания ключевая ставка может снизиться более, чем на 1 п. п., сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках Макроэкономической школы, которую организовал регулятор, передает ТАСС.

По его словам, решение будет продиктовано тем, насколько участники заседания будут уверены в направлении траектории уровня инфляции. Он напомнил о стремлении Банка России к возвращению показателя к 4% в 2026 г.

«Если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен», – сказал он.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п. – с 21% до 20%. Тогда рассматривались такие исходы, как сохранение показателя на уровне 21%, а также снижение ставки на 50 или 100 базисных пунктов (б. п.).

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла о намерении регулятора добиться снижения инфляции до целевого показателя в 4%. «Главное – вера. Если верить в 4%, точно сбудется», – пошутил тогда глава Минфина Антон Силуанов.

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