Экономисты оценили вероятность резкого снижения ключевой ставки в июле

Ключевая ставка на июльском заседании снизится на 100–200 б. п. до 18–19%, решение будет зависеть от доступных к тому моменту данных, считают руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая и аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев также полагает, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку до 18%. Экономист и автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев ожидает снижения на 200 б. п., а в случае дальнейшего укрепления рубля – даже на 300 б. п.