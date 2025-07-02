Экономисты оценили вероятность резкого снижения ключевой ставки в июле

Экономисты оценили вероятность резкого снижения ключевой ставки в июлеЗампред ЦБ Алексей Заботкин и опрошенные аналитики допускают снижение более чем на 1 п. п.
Замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут вынудить ЦБ понизить ставку на 1–3 процентных пункта (п. п.) на заседании 25 июля, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Проинфляционными рисками они считают геополитические события, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда – эти факторы могут, напротив, потребовать от ЦБ осторожности в принятии решения.
Ключевая ставка на июльском заседании снизится на 100–200 б. п. до 18–19%, решение будет зависеть от доступных к тому моменту данных, считают руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая и аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев также полагает, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку до 18%. Экономист и автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев ожидает снижения на 200 б. п., а в случае дальнейшего укрепления рубля – даже на 300 б. п.