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Экономисты оценили вероятность резкого снижения ключевой ставки в июле

Зампред ЦБ Алексей Заботкин и опрошенные аналитики допускают снижение более чем на 1 п. п.
Ксения Котченко
По словам одного из экспертов, инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал Банк России
По словам одного из экспертов, инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал Банк России / Максим Стулов / Ведомости

Замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут вынудить ЦБ понизить ставку на 1–3 процентных пункта (п. п.) на заседании 25 июля, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Проинфляционными рисками они считают геополитические события, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда – эти факторы могут, напротив, потребовать от ЦБ осторожности в принятии решения.

Ключевая ставка на июльском заседании снизится на 100–200 б. п. до 18–19%, решение будет зависеть от доступных к тому моменту данных, считают руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая и аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев также полагает, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку до 18%. Экономист и автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев ожидает снижения на 200 б. п., а в случае дальнейшего укрепления рубля – даже на 300 б. п.

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