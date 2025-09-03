Минфин с 5 сентября увеличит продажи валюты и золота до 1,4 млрд рублей в день
Минфин России с 5 сентября по 6 октября будет ежедневно продавать иностранную валюту и золото на сумму около 1,4 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Общий объем операций составит 31,5 млрд руб., сообщили в министерстве.
В ведомстве рассказали, что в сентябре 2025 г. они ожидают недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 21 млрд руб. В августе недобор составил 10,5 млрд руб.
3 сентября стало известно, что выплаты нефтеперерабатывающим заводам по демпфирующему механизму в августе достигли максимума с марта – 75,5 млрд руб. По данным Центра ценовых индексов, это на 8% больше, чем в июле, но в 2,2 раза меньше уровня августа 2024 г.
Рост выплат в месячном выражении эксперты объяснили увеличением поставок топлива на внутренний рынок и ростом экспортных цен на дизель. В годовом выражении снижение связано с падением экспортных котировок с марта 2025 г. и укреплением рубля к доллару.