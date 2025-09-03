Минфин с 5 сентября увеличит продажи валюты и золота до 1,4 млрд рублей в день

3 сентября стало известно, что выплаты нефтеперерабатывающим заводам по демпфирующему механизму в августе достигли максимума с марта – 75,5 млрд руб. По данным Центра ценовых индексов, это на 8% больше, чем в июле, но в 2,2 раза меньше уровня августа 2024 г.