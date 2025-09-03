Минфин: ФНБ увеличился до 13,14 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния на 1 сентября составил 13,14 трлн руб. или 5,9 % ВВП, что эквивалентно $163,601 млн. Это следует из материалов Минфина РФ.
В частности, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 209 152 млн китайских юаней, 178 260,9 кг золота в обезличенной форме, а также 1,26 млрд руб.
Объем ликвидных активов Фонда составил эквивалент 3,92 млн руб., или $48,8 млрд (1,8 % ВВП). Совокупный расчетный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2024 г. по 31 августа 2025 г. составил $63 млн, что эквивалентно 5,06 млрд руб. Переоценка по валюте и золоту составила 282,3 млрд руб. По иностранным гособлигациям – 64 млрд руб., по валютным бумагам российских эмитентов – 61,5 млрд руб. На курсовой переоценке ФНБ потерял 15,6 млрд руб.
По данным Минфина на 1 августа объем ФНБ России сократился на 10,1 млрд руб. и составлял 13,08 трлн руб. Данная сумма эквивалентна $159,84 млрд, или 5,9% прогнозного ВВП.