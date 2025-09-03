Минфин: ФНБ увеличился до 13,14 трлн рублей

Объем ликвидных активов Фонда составил эквивалент 3,92 млн руб., или $48,8 млрд (1,8 % ВВП). Совокупный расчетный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2024 г. по 31 августа 2025 г. составил $63 млн, что эквивалентно 5,06 млрд руб. Переоценка по валюте и золоту составила 282,3 млрд руб. По иностранным гособлигациям – 64 млрд руб., по валютным бумагам российских эмитентов – 61,5 млрд руб. На курсовой переоценке ФНБ потерял 15,6 млрд руб.