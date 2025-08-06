Минфин: объем ФНБ сократился до 13,08 трлн рублей

В мае Минфин понизил прогноз по объему ФНБ на 2025 г. почти на 2 трлн руб. Несмотря на это, опрошенные «Ведомостями» экономисты не видят рисков исчерпания фонда, так как ликвидную часть поддержат поступления нефтегазовых доходов за предыдущий год в объеме 1,3 трлн руб.