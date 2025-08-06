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Главная / Экономика /

Минфин: объем ФНБ сократился до 13,08 трлн рублей

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в июле сократился на 10,1 млрд руб. и на 1 августа составил 13,08 трлн руб. Об этом говорится в материалах Минфина РФ. Сумма эквивалентна $159,84 млрд, или 5,9% прогнозного ВВП.

На отдельных счетах в Банке России размещено: 210,2 млрд юаней, 179 000 кг золота в обезличенной форме, 419,6 млн руб.

Ликвидная часть фонда составляет 3,95 трлн руб., или $48,3 млрд (1,8% ВВП).

Суммарный расчетный доход от размещения средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ с 15 декабря 2024 г. по 31 июля 2025 г. составил $53,7 млн, что эквивалентно 4,4 млрд руб.

В мае Минфин понизил прогноз по объему ФНБ на 2025 г. почти на 2 трлн руб. Несмотря на это, опрошенные «Ведомостями» экономисты не видят рисков исчерпания фонда, так как ликвидную часть поддержат поступления нефтегазовых доходов за предыдущий год в объеме 1,3 трлн руб.

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