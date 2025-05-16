Газета
Телеграм
/ Экономика

Прошлогодние нефтяные доходы поддержат ФНБ в этом году

Экономисты назвали пути решения проблемы нехватки ликвидной части ФНБ
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин понизил прогноз объема фонда национального благосостояния (ФНБ) на 2025 г. почти на 2 трлн руб., следует из материалов к проекту поправок в бюджет на этот год. Документ внесен в Госдуму. Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец года составит 12,76 трлн руб. (5,8% к ВВП), отмечается в материалах. Еще в прошлом году Минфин ожидал, что объем ФНБ на конец 2025 г. составит 14,7 трлн руб., следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025–2027 гг. По сравнению с 2024 г. размер фонда снизится на 126,4 млрд руб. «за счет планируемого использования средств для обеспечения сбалансированности бюджета и отрицательной курсовой разницы», отмечается в материалах к проекту бюджета. Несмотря на неблагоприятную для фонда конъюнктуру, опрошенные «Ведомостями» экономисты не видят рисков исчерпания ФНБ, так как ликвидную часть фонда поддержат зачисления нефтегазовых доходов (НГД) за предыдущий год в объеме 1,3 трлн руб.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что ведомство по итогам года планирует использовать 447 млрд руб. из ФНБ. Согласно бюджетному правилу в случае неполучения НГД Минфин продает валюту и золото из ФНБ. Средства фонда также традиционно служат одним из источников финансирования дефицита бюджета. Согласно новому прогнозу, дефицит окажется втрое выше – 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП) вместо 1,17 трлн руб. (0,5% ВВП).

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных