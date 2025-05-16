Прошлогодние нефтяные доходы поддержат ФНБ в этом году

Минфин понизил прогноз объема фонда национального благосостояния (ФНБ) на 2025 г. почти на 2 трлн руб., следует из материалов к проекту поправок в бюджет на этот год. Документ внесен в Госдуму. Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец года составит 12,76 трлн руб. (5,8% к ВВП), отмечается в материалах. Еще в прошлом году Минфин ожидал, что объем ФНБ на конец 2025 г. составит 14,7 трлн руб., следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025–2027 гг. По сравнению с 2024 г. размер фонда снизится на 126,4 млрд руб. «за счет планируемого использования средств для обеспечения сбалансированности бюджета и отрицательной курсовой разницы», отмечается в материалах к проекту бюджета. Несмотря на неблагоприятную для фонда конъюнктуру, опрошенные «Ведомостями» экономисты не видят рисков исчерпания ФНБ, так как ликвидную часть фонда поддержат зачисления нефтегазовых доходов (НГД) за предыдущий год в объеме 1,3 трлн руб.