ЦБ РФ: потребительская активность россиян ускорилась
В июле – августе потребительская активность в России несколько ускорилась. По данным Банка России, во многих регионах выросли продажи автомобилей благодаря снижению ставок по автокредитам и реализации отложенного спроса. Высоким оставался спрос в сфере услуг и общественного питания, чему способствовал рост туристического потока. Реальные зарплаты продолжали расти, безработица оставалась на историческом минимуме.
В то же время экономическая активность в большинстве макрорегионов замедлилась, отмечают эксперты ЦБ РФ. На строительном рынке снизился выпуск стройматериалов, в Поволжье автопроизводители сократили планы выпуска, на юге уменьшился грузооборот морских портов. Вместе с тем в отдельных отраслях наблюдалось оживление: на Дальнем Востоке вырос грузооборот портов, в Сибири увеличилось производство упаковки, а на Северо-Западе – цветных металлов.
Рост потребительских цен в июле ускорился из-за индексации коммунальных тарифов, но без их учета темпы инфляции снизились благодаря удешевлению сезонных товаров и услуг. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса в августе выросли.
ЦБ также отметил оживление ипотечного и корпоративного кредитования, но условия для заемщиков и предприятий по-прежнему остаются жесткими.
2 сентября ЦБ писал о том, что проинфляционные риски в российской экономике по-прежнему преобладают. При этом цены с поправкой на сезонность в июле – августе росли умеренно, устойчивое инфляционное давление остается стабильным, сообщали аналитики. Устойчивый рост цен в июле – августе остался вблизи уровней мая – июня.