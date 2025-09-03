Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ РФ: потребительская активность россиян ускорилась

Ведомости

В июле – августе потребительская активность в России несколько ускорилась. По данным Банка России, во многих регионах выросли продажи автомобилей благодаря снижению ставок по автокредитам и реализации отложенного спроса. Высоким оставался спрос в сфере услуг и общественного питания, чему способствовал рост туристического потока. Реальные зарплаты продолжали расти, безработица оставалась на историческом минимуме.

В то же время экономическая активность в большинстве макрорегионов замедлилась, отмечают эксперты ЦБ РФ. На строительном рынке снизился выпуск стройматериалов, в Поволжье автопроизводители сократили планы выпуска, на юге уменьшился грузооборот морских портов. Вместе с тем в отдельных отраслях наблюдалось оживление: на Дальнем Востоке вырос грузооборот портов, в Сибири увеличилось производство упаковки, а на Северо-Западе – цветных металлов.

Рост потребительских цен в июле ускорился из-за индексации коммунальных тарифов, но без их учета темпы инфляции снизились благодаря удешевлению сезонных товаров и услуг. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса в августе выросли.

ЦБ также отметил оживление ипотечного и корпоративного кредитования, но условия для заемщиков и предприятий по-прежнему остаются жесткими.

2 сентября ЦБ писал о том, что проинфляционные риски в российской экономике по-прежнему преобладают. При этом цены с поправкой на сезонность в июле – августе росли умеренно, устойчивое инфляционное давление остается стабильным, сообщали аналитики. Устойчивый рост цен в июле – августе остался вблизи уровней мая – июня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте