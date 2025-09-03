ЦБ РФ: потребительская активность россиян ускорилась

В то же время экономическая активность в большинстве макрорегионов замедлилась, отмечают эксперты ЦБ РФ. На строительном рынке снизился выпуск стройматериалов, в Поволжье автопроизводители сократили планы выпуска, на юге уменьшился грузооборот морских портов. Вместе с тем в отдельных отраслях наблюдалось оживление: на Дальнем Востоке вырос грузооборот портов, в Сибири увеличилось производство упаковки, а на Северо-Западе – цветных металлов.