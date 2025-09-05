Песков объяснил, зачем российской экономике нужно было притормозиться

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что последствия охлаждения российской экономики выявятся в накопленных убытках предприятий, а период возврата к инвестиционной стадии роста сдвинется. Он пояснил, что сейчас по темпам роста корпоративного кредитования видно, насколько охлаждается кредитование юридических и физических лиц. При этом министр отметил, что в Минэкономразвития видят ситуацию достаточно сложной.