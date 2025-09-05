Песков объяснил, зачем российской экономике нужно было притормозиться
Российской экономике необходимо было притормозиться для обеспечения макроэкономической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передают «РИА Новости».
Таким образом он прокомментировал процесс охлаждения экономики.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что последствия охлаждения российской экономики выявятся в накопленных убытках предприятий, а период возврата к инвестиционной стадии роста сдвинется. Он пояснил, что сейчас по темпам роста корпоративного кредитования видно, насколько охлаждается кредитование юридических и физических лиц. При этом министр отметил, что в Минэкономразвития видят ситуацию достаточно сложной.
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках форума также отметил, что охлаждение экономики продолжается, а II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация».