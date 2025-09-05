Путин рассказал о борьбе Центробанка с инфляцией

В базовом сценарии Центробанк ожидает, что таргет по инфляции в 4% будет достигнут уже в следующем году, тогда как по итогу 2025 г. останется в диапазоне 6–7%. Двузначная ключевая ставка сохранится весь следующий год (12–13%), но уже к 2027 г. достигнет значений в диапазоне 7,5–8,5%, следует из прогноза.