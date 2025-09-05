Газета
Главная / Экономика /

Путин рассказал о борьбе Центробанка с инфляцией

Ведомости

Центральный банк борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что финансовые власти России ведут себя профессионально.

Комментируя ситуацию в экономике страны, Путин заявил, что при резком снижении ключевой ставки цены будут резко расти.

В базовом сценарии Центробанк ожидает, что таргет по инфляции в 4% будет достигнут уже в следующем году, тогда как по итогу 2025 г. останется в диапазоне 6–7%. Двузначная ключевая ставка сохранится весь следующий год (12–13%), но уже к 2027 г. достигнет значений в диапазоне 7,5–8,5%, следует из прогноза.

Одновременно ЦБ прогнозирует дальнейшее замедление роста ВВП: в 2026 г. его значения будут находиться в диапазоне 0,5–1,5% после 1–2% по итогам текущего года. По данным Минэкономразвития, рост ВВП в первом полугодии составил 1,2%, в июле показатель составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне. По итогам семи месяцев текущего года он увеличился на 1,1%, сообщал Минэк.

