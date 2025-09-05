Газета
Главная / Экономика /

Путин поручил кабмину обеспечить использование БПЛА в экономике Дальнего Востока

Ведомости

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству обеспечить условия для применения беспилотников в разных отраслях экономики Дальнего Востока.

В частности он отметил, что с помощью беспилотников можно отслеживать лесные пожары.

Ранее «Ведомости. Технологии» писали, что российский разработчик представил платформу для автономного мониторинга инфраструктуры с использованием беспилотников. Проект адаптирован для работы в сферах нефтегазового сектора, энергетики, телекоммуникаций, ЖКХ и промышленности в условиях арктического климата. Мониторинговый комплекс, который представил стартап «Русские дроны», включает беспилотник весом до 30 кг, дронопорт и нейросеть для обработки данных. 

1 августа в России введен отдельный класс воздушного пространства – H – для беспилотников. «Решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов», – говорится в Telegram-канале правительства.

