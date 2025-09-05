Путин поручил кабмину обеспечить использование БПЛА в экономике Дальнего Востока

Ранее «Ведомости. Технологии» писали, что российский разработчик представил платформу для автономного мониторинга инфраструктуры с использованием беспилотников. Проект адаптирован для работы в сферах нефтегазового сектора, энергетики, телекоммуникаций, ЖКХ и промышленности в условиях арктического климата. Мониторинговый комплекс, который представил стартап «Русские дроны», включает беспилотник весом до 30 кг, дронопорт и нейросеть для обработки данных.