Путин поручил кабмину обеспечить использование БПЛА в экономике Дальнего Востока
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству обеспечить условия для применения беспилотников в разных отраслях экономики Дальнего Востока.
В частности он отметил, что с помощью беспилотников можно отслеживать лесные пожары.
Ранее «Ведомости. Технологии» писали, что российский разработчик представил платформу для автономного мониторинга инфраструктуры с использованием беспилотников. Проект адаптирован для работы в сферах нефтегазового сектора, энергетики, телекоммуникаций, ЖКХ и промышленности в условиях арктического климата. Мониторинговый комплекс, который представил стартап «Русские дроны», включает беспилотник весом до 30 кг, дронопорт и нейросеть для обработки данных.
1 августа в России введен отдельный класс воздушного пространства – H – для беспилотников. «Решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов», – говорится в Telegram-канале правительства.