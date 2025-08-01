В России появился новый класс воздушного пространства для дронов

С точки зрения безопасности данный класс воздушного пространства и его внедрение обсуждала Росавиация с профильными ассоциациями и участниками рынка, и поскольку это сверхнизкие высоты, то перед отраслью БАС стояло условие «не мешать другим участникам воздушного пространства», говорит Ряшин. Это будет решаться нормативно, в том числе массовым внедрением ответчиков (устройств для идентификации БАС в воздухе) в общем воздушном пространстве, говорит он. По мере оснащения российских беспилотников ответчиками безопасность полетов будет повышаться, разделяет его точку зрения Молодых. Рано или поздно Россия придет к тому, что на каждом борту будет ответчик, и тогда никаких проблем с классом Н не будет, резюмировал он.