В России появился новый класс воздушного пространства для дронов

В России появился новый класс воздушного пространства для дроновЭто упростит получение разрешений на полеты, но пока не решает проблемы видимости БПЛА для самолетов
В России введен отдельный класс воздушного пространства – H – для беспилотников. Постановление о внесении соответствующих изменений в федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин 1 августа.
Класс Н устанавливается в воздушном пространстве на высотах от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов (БВС) маршрутах на высотах ниже 3050 м. Информацию о маршрутах для БВС и условиях их использования будет публиковать Росавиация. «Решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов», – говорится в Telegram-канале правительства.
Россия стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс воздушного пространства для беспилотников. Вице-премьер Виталий Савельев отметил, что это позволит «повысить интеграцию беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях».
Министр транспорта Андрей Никитин напомнил, что в первой половине года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее количество полетов БАС выросло на 26%. Абсолютных цифр чиновник не привел. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров добавил, что появление класса H повысит масштабы использования БВС, так как регулярность их полетов теперь может существенно вырасти, а цена летного часа – снизиться. «Перед маркетплейсами открывается возможность для эффективного внедрения дронов в свою логистику, а у провайдеров услуг беспилотного мониторинга, к примеру, трубопроводов, повысится конкурентоспособность по отношению к традиционным авиационным компаниям», – прокомментировал он.
Установить отдельный класс воздушного пространства для упрощения выполнения полетов БВС поручил президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем, о чем писали «Ведомости» в конце января 2025 г. Это поручение было дано наряду с требованием ускорить проработку нормативной базы для интеграции и идентификации БАС в общее воздушное пространство.
Выделение отдельного класса воздушного пространства – это мера, которая позволит достаточно быстро сформировать над большой по площади территорией узкую по высоте «прослойку», в которой полеты беспилотников можно будет организовать максимально быстро и просто, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В то же время этот класс воздушного пространства потребуется закрыть для пилотируемой авиации, за исключением экстренных случаев, когда пилотируемая авиация получит приоритет (например, выполнение санитарных заданий, работа в условиях ЧС и т.д.), делает оговорку эксперт. К тому же для выполнения авиационных работ с помощью БАС могут быть оптимальны разные высоты полета: для аэрофотосъемки – одни, для поиска утечек на газопроводах – другие. Следовательно, беспилотникам в любом случае придется выходить за пределы «своего» класса воздушного пространства, обращает внимание эксперт.
Для авиакомпаний важно, чтобы пилот воздушного судна видел другие воздушные суда, находящиеся рядом, включая беспилотные, продолжает Пантелеев. Эта задача путем визуального наблюдения не решается, а общепринятых технических решений пока не существует. Следовательно, полеты на вертолетах с посадкой на геоточку или с подбором площадки могут быть сопряжены с проблемами, например, как пересекать воздушное пространство, выделенное для БАС, задается вопросом эксперт.
Директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) Юрий Молодых позитивно оценил изменения в законодательстве. Выделение отдельного класса воздушного пространства в будущем позволит беспилотникам получать разрешение на полеты буквально за пару часов от момента подачи заявки, согласен генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. Это сделает процедуру быстрой, легальной и, таким образом, повысит внедрение услуг с помощью дронов в общее воздушное пространство, считает он.
С точки зрения безопасности данный класс воздушного пространства и его внедрение обсуждала Росавиация с профильными ассоциациями и участниками рынка, и поскольку это сверхнизкие высоты, то перед отраслью БАС стояло условие «не мешать другим участникам воздушного пространства», говорит Ряшин. Это будет решаться нормативно, в том числе массовым внедрением ответчиков (устройств для идентификации БАС в воздухе) в общем воздушном пространстве, говорит он. По мере оснащения российских беспилотников ответчиками безопасность полетов будет повышаться, разделяет его точку зрения Молодых. Рано или поздно Россия придет к тому, что на каждом борту будет ответчик, и тогда никаких проблем с классом Н не будет, резюмировал он.