Путин поручил Минфину выделять 5% расходов на мастер-планы Дальнего Востока

Ведомости

Президент Владимир Путин поручил Минфину направлять регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в социальной сфере и инфраструктуре на реализацию мастер-планов. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин также заявил о необходимости добиться уверенного роста качества жизни на Дальнем Востоке, подчеркнув, что жители региона должны выйти на уровень выше среднероссийского.

По словам Путина, с этой целью были подготовлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов, которые уже начали реализовываться. В рамках программы создано более 160 объектов, а в перспективе на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще свыше 600 объектов.

Тогда же Путин отметил, что Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по ряду экономических показателей. Он заявил, что в регионе развернуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Идет поддержка жилищного строительства, создания социальной объектов, спортивных комплексов.

