Путин поручил Минфину выделять 5% расходов на мастер-планы Дальнего Востока

По словам Путина, с этой целью были подготовлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов, которые уже начали реализовываться. В рамках программы создано более 160 объектов, а в перспективе на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит ввести еще свыше 600 объектов.