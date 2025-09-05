Газета
Главная / Политика /

Путин: Дальний Восток опережает общероссийский темп по многим показателям

Ведомости

Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по ряду экономических показателей, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что в регионе развернуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Идет поддержка жилищного строительства, создания социальной объектов, спортивных комплексов.

4 сентября Путин по видеосвязи во Владивостоке дал старт работе новых объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке. Среди них ключевым стал запуск Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 км, соединяющей Якутию и Хабаровский край.

«С каждым годом объектов, необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, становится все больше. Они современные, имеют хорошие перспективы развития, а значит, перспективы складываются и для всего этого стратегически важного макрорегиона», – подчеркнул президент. По его словам, впереди еще много работы, учитывая, что Дальний Восток занимает около 40% территории России.

