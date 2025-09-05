Президент отметил вред протекционизма

Действующий уровень торговых тарифов (сниженные пошлины США после переговоров. – «Ведомости») лишает Китай 0,8% ВВП ($145 млрд), 7% экспорта ($260 млрд) и 2% импорта ($56 млрд), оценил Кнобель. Экономика США также пострадает от ужесточения торговой политики: она лишится 0,5% ВВП, или $150 млрд, а также 0,8% экспорта ($25 млрд) и 8% импорта на $330 млрд. Товарный экспорт КНР в США сократится на 36%, а поставки из США в КНР – на 25%. Экономист отметил, что это чистый эффект действующих мер и сейчас они не приведут к рецессии экономик США и Китая.