Эксперты оценили последствия ужесточения протекционизма для мировой экономики

Эксперты оценили последствия ужесточения протекционизма для мировой экономикиВ случае радикального повышения тарифов мировая экономика потеряет более $1 трлн
Потенциальные потери мировой экономики от политики протекционизма (в том числе введения пошлин со стороны США) приведут к сокращению глобального ВВП от $400 млрд до $1,3 трлн (0,4–1%), рассказал директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель на сессии Финансового конгресса Банка России.
Действующий уровень торговых тарифов (сниженные пошлины США после переговоров. – «Ведомости») лишает Китай 0,8% ВВП ($145 млрд), 7% экспорта ($260 млрд) и 2% импорта ($56 млрд), оценил Кнобель. Экономика США также пострадает от ужесточения торговой политики: она лишится 0,5% ВВП, или $150 млрд, а также 0,8% экспорта ($25 млрд) и 8% импорта на $330 млрд. Товарный экспорт КНР в США сократится на 36%, а поставки из США в КНР – на 25%. Экономист отметил, что это чистый эффект действующих мер, и сейчас они не приведут к рецессии экономик США и Китая.
Также Кнобель привел оценки потерь в худшем сценарии, при котором тарифы вернутся к изначально заявленным в апреле уровням. О таком сценарии предупреждал 3 июля министр финансов США Скотт Бессент. Он предостерег партнеров от затягивания переговоров и заявил, что импортные пошлины могут вернуться на уровень 2 апреля. Тогда Вашингтон поднял их для 185 государств в размере от 10%, для стран Евросоюза – 20% и 25% для ряда товаров из Мексики и Канады. Президент США Дональд Трамп 10 апреля собирался установить их для Китая в размере 145%.
Такой сценарий может стоить мировой экономике $1,3 трлн, или 1% ВВП, предупредил Кнобель. Глобальный экспорт может упасть на 3%, или $1 трлн. «Если ситуация пойдет по худшему сценарию, тогда негативный эффект от торговых ограничений может потенциально съесть годовой экономический рост США, но вряд ли именно по этой крайней траектории ситуация будет развиваться», – заявил Кнобель. В таком случае Китай потерял бы 2,3% ВВП ($400 млрд), 16% экспорта ($580 млрд) и 4% импорта на $135 млрд. США лишатся 2,5% ВВП объемом $700 млрд, 5% экспорта на $150 млрд и 20% импорта стоимостью $780 млрд. Экспорт из КНР в США упадет на 77%, а в обратном направлении – на 82%.
От тарифных войн могут выиграть те страны, которые смогут договориться с основными игроками, и их уровень тарифных ограничений будет ниже, чем в среднем по миру на момент стабилизации, считает Кнобель. Он добавил, что с апреля 2025 г. ситуация улучшилась для четырех стран: Россия, Беларусь, Северная Корея и Куба, потому что они не столкнулись с дополнительными ограничениями со стороны американской администрации, а санкции против России уже оказали эффект ранее. Наибольшие потери будут нести Китай и Мексика, считает Кнобель.
Он заявил, что скептически относится к вероятности возвращения мира на траекторию либерализации второй половины XX в. При этом ограничения, которые стабилизируются в 2025 г., точно будут пролонгированы до конца второго срока президентства Трампа, и вряд ли последует существенная либерализация, когда к власти придет следующий президент.
Если тенденция деглобализации окажется не временной, а структурной, то это приведет к тому, что сочетание слабого глобального спроса и устойчивых инфляционных шоков будет с нами в долгосрочном контексте, заявил в ходе сессии директор Макроэкономического департамента Центрального банка Армении Айк Аветисян. Он добавил, что финансовые рынки также начинают учитывать риски, и может произойти перенастройка глобальных потоков капитала в сторону стран с более устойчивыми экономическими и более ответственными фискальными и денежно-кредитными политиками. В их числе могут оказаться и развивающиеся экономики, отметил Аветисян. По его словам, в этом случае основной удар примут на себя крупнейшие экономики мира – США, Евросоюз, Китай. В случае усугубления региональных и глобальных конфликтов возможны сбои в цепочке поставок и рост импортированной инфляции, подчеркнул Аветисян.
Трамп 4 июля объявил, что его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Соединенные Штаты с 1 августа. Пошлины могут составлять как 10-20%, так и 60-70%, отметил Трамп. В начале апреля США отложили введение пошлин на 90 дней, чтобы провести переговоры о торговых соглашениях, послабление истекает 9 июля. США заключили только три торговые сделки – с Вьетнамом, Китаем и Великобританией. Продолжаются переговоры с ЕС, Японией, Индией и Южной Кореей.