Эксперты оценили последствия ужесточения протекционизма для мировой экономики

Если тенденция деглобализации окажется не временной, а структурной, то это приведет к тому, что сочетание слабого глобального спроса и устойчивых инфляционных шоков будет с нами в долгосрочном контексте, заявил в ходе сессии директор Макроэкономического департамента Центрального банка Армении Айк Аветисян. Он добавил, что финансовые рынки также начинают учитывать риски, и может произойти перенастройка глобальных потоков капитала в сторону стран с более устойчивыми экономическими и более ответственными фискальными и денежно-кредитными политиками. В их числе могут оказаться и развивающиеся экономики, отметил Аветисян. По его словам, в этом случае основной удар примут на себя крупнейшие экономики мира – США, Евросоюз, Китай. В случае усугубления региональных и глобальных конфликтов возможны сбои в цепочке поставок и рост импортированной инфляции, подчеркнул Аветисян.