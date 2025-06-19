Экономисты назвали основные глобальные тренды в экономике

Российский бизнес достаточно уверенно смотрят в будущее и рассчитывают, что глобальная турбулентность будет сокращаться, следует из результатов опроса представителей более 200 компаний в ходе подготовки доклада. Бизнес привык к санкционному давлению и жесткой кредитно-денежной политике – предприниматели пережили уже множество кризисов и каждый из них – это возможность для развития, отметил Шохин. С точки зрения компаний, наиболее существенный вызов сейчас – это неустойчивость мировой финансовой системы, рассказал глава РСПП. После введения ограничений на трансграничные платежи в 2022 г. пришлось продвигать различные инструменты, которые могут с этим помочь, – например, ЦФА, подчеркнул Шохин. Ограничения действуют и на рынках товаров, капиталов, технологий, напомнил он. Это говорит о том, что глобализация все равно сохраняется, но не в либеральном, а в «империалистическом» ключе.