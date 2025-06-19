Экономисты назвали основные глобальные тренды в экономике

Экономисты назвали основные глобальные тренды в экономикеНовый мировой порядок определяют геополитические конфликты, экологическая повестка и технологический прогресс
Мировая экономика трансформируется под влиянием глобальных трендов, которые выражаются в обострении гонки вооружений, возрастании протекционизма, усилении межстранового неравенства и проблемы бедности. Кроме того, не исчезла проблема мирового голода и необходимости переходить к зеленой экономике. Но в то же время есть надежда на интеграционный процесс, который может приостановить тревожные тенденции в мире, дать возможности для технологического партнерства, установления глобальной безопасности, в том числе продовольственной. К таким выводам пришли участники сессии «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), организованной «Ведомостями» совместно с Фондом «Росконгресс».
В дискуссии приняли участие президент РСПП Александр Шохин, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский. В центре внимания экспертов были темы геополитической напряженности, климатической повестки, технологического развития, социальной ответственности бизнеса и государства.
Экономика и политика
Если раньше активнее обсуждались вопросы о климате, потеплении, эмиссии парниковых газов, то в последние два года на повестке вопросы войны и геополитических рисков, обратил внимание Клепач. По его словам, прошлый год стал самым насыщенным военными конфликтами за последние 60 лет, и 2025 г. продолжит эту тенденцию. Нарастают и торговые войны, которые, отмечает Клепач, были всегда, но активизировались на фоне действий новой администрации США. С 2009 по 2023 гг. страны G20 ввели 2284 торговых ограничения, из них более 1000 – после 2014 г. В 2025 г. США повысили импортные пошлины для десятков торговых партнеров, что ведет к фрагментации мировой торговли. К этим процессам вынуждена адаптироваться и экономика, отмечает Клепач.
Войтоловский тоже указывает на устойчивую динамику роста оборонных расходов, гонки вооружений, технологического противоборства, в том числе связанного с технологиями двойного назначения. Мировые военные расходы выросли с 2005 г. более чем в 2,2 раза, превысив $2,4 трлн, и продолжают расти, следует из доклада, который подготовили «Ведомости» совместно с «Росконгрессом». Причем военно-промышленный комплекс успешно коммерциализируется, подчеркивает Войтоловский. Он отмечает, что раньше лидером в этих процессах были США, которые успешно интегрировали военные технологии и гражданские сектора, а сейчас такими игроками становятся Китай, Россия, Индия. На международно-политическом уровне будет расширяться практика использования региональных конфликтов для гибридного противоборства, для опосредованного противоборства между ведущими державами, уверен Войтоловский. По его словам, мы наблюдаем редкий случай смены миропорядка без войны между ведущими державами, и главный фактор – это ядерное оружие.
Российская «супер-идея», которая стоит за всеми действиями последних 20 лет, – это обретение суверенитета, считает Белоусов. Его нельзя приобрести, тем более в стране с ограниченными трудовыми ресурсами, отгораживаюсь от мира, подчеркнул он. «Мы открываемся миру – отсюда набор предложений для партнеров, не поставка коробочных решений, а соразвитие. Мы умеем развиваться вместе с другими, сотрудничать, создавать университеты», – считает Белоусов. Кроме того, страна может адаптировать промышленность к элементам искусственного интеллекта, так как она является одним из лидеров на рынке информационных компьютерных технологий.
Устойчивое развитие
Программа «Цели устойчивого развития» была принята в 2015 г. и предполагает глобальное сотрудничество над решением проблем, которые стояли перед миром. Она включает 17 целей устойчивого развития – не только борьбу с изменением климата, но экономический рост, безопасность, здравоохранение, образование, защиту экологии. Итоги должны быть подведены в 2030 г., но на сегодняшний день цели в среднем достигнуты только на 17%, тогда как в России – на 63%, констатирует Титов.
Финансирование стало главной проблемой в выполнении цели устойчивого развития, отметил Титов. По его словам, Россия предлагает миру цифровые платформы, которые способны помочь решить эту проблему за счет стабильных собственных доходов вместо разовых вложений. Например, бюджету Киргизии такой сервис уже принес доход в несколько дополнительных миллиардов долларов от налогов для бизнеса, сообщает Титов.
РСПП ставит вопрос о прагматическом подходе к целям, в первую очередь – достижению углеродной нейтральности, отметил Шохин. По его словам, до 2022 г. были опасения потерять экспорт из-за жесткого, прежде всего, европейского, регулирования, а теперь санкционное давление на Россию позволяет взглянуть на проблему выхода на углеродную нейтральность «более прагматично», исходя из национальных интересов и специфики региона, в том числе и вечной мерзлоты, и добровольных программ в области климата, включая наращивание поглощающей способности лесов.
Вклад доверия
В условиях войн о доверии говорить сложно, опросы показывают, что резко упало доверие и государственным институтам, и к СМИ, но этот процесс неоднородный, считает Клепач. Доля мирового населения, считающего, что «большинству людей можно доверять», сократилась за последние 15 лет на 20%, следует из доклада. Доверие к правительствам снизилось с 65% в 2020 г. до 52% в 2022 г., к СМИ – с 56 до 50%, к бизнесу – почти не изменилось (62% против 61%).
В России эти показатели всегда были низкие, потому что доверие просто по-другому структурируется, отмечает Клепач. При этом без него невозможно обеспечить здоровую жизнь, экономический рост и тем более социальную стабильность, добавляет Клепач. По его словам, бизнес и госинституты ищут решения этой проблемы. Меняется модель поведения бизнеса, многие российские компании имеют программы поддержки не только сотрудников, но и их семей, «причем более эффективные, чем то, что есть в государстве в целом», рассказывает Клепач.
Искусственный интеллект и финансовая система
Развитие искусственного интеллекта и квантовых вычислений может оказаться даже важнее для общества, чем внедрение интернета, считает Титов. По его словам, новые технологии позволят работать с большими данными и способны видоизменить рыночную экономику за счет расширения прогнозирования. В этом случае спрос будет диктовать предложение, тогда как сейчас основные силы направлены на стимулирование роста промышленности, производства, предполагает Титов. Он ожидает переход от чисто количественных показателей, таких как ВВП, уровень инвестиций, к показателям качества и сбалансированности роста доходов населения, устранения неравенства. Экономистам предстоит понять, как правильно направить эту экономику на пользу людей, предупреждает Титов.
Российский бизнес достаточно уверенно смотрят в будущее и рассчитывают, что глобальная турбулентность будет сокращаться, следует из результатов опроса представителей более 200 компаний в ходе подготовки доклада. Бизнес привык к санкционному давлению и жесткой кредитно-денежной политике – предприниматели пережили уже множество кризисов и каждый из них – это возможность для развития, отметил Шохин. С точки зрения компаний, наиболее существенный вызов сейчас – это неустойчивость мировой финансовой системы, рассказал глава РСПП. После введения ограничений на трансграничные платежи в 2022 г. пришлось продвигать различные инструменты, которые могут с этим помочь, – например, ЦФА, подчеркнул Шохин. Ограничения действуют и на рынках товаров, капиталов, технологий, напомнил он. Это говорит о том, что глобализация все равно сохраняется, но не в либеральном, а в «империалистическом» ключе.