Костин: инфляция в РФ снижается быстрее прогнозов
Он также заявил, что ожидает снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка. Оно состоится 12 сентября.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики и представители бизнеса также считают, что ЦБ на заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку. Разногласия есть только по размеру снижения. Большинство – 12 из 23 респондентов – ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%.
Большинство участников опроса «Ведомостей» ожидают инфляции на конец года в диапазоне 6–7% – такие ответы дали 12 респондентов. Еще один ожидает, что рост ИПЦ замедлится до 5,8%, а один ожидает динамики на уровне 8–9%. В консенсус-прогнозе ЦБ аналитики понизили ожидания по инфляции с 6,8 до 6,4% на конец года.
По данным Росстата, потребительские цены с 26 августа по 1 сентября снизились на 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен. Рост цен с начала года составил 4,1%. Годовая инфляция снизилась на 1 сентября до 8,3% с 8,79% на конец июля, оценило Минэкономразвития.