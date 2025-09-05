Костин: инфляция в РФ снижается быстрее прогнозов

Большинство участников опроса «Ведомостей» ожидают инфляции на конец года в диапазоне 6–7% – такие ответы дали 12 респондентов. Еще один ожидает, что рост ИПЦ замедлится до 5,8%, а один ожидает динамики на уровне 8–9%. В консенсус-прогнозе ЦБ аналитики понизили ожидания по инфляции с 6,8 до 6,4% на конец года.