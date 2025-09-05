Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Костин: инфляция в РФ снижается быстрее прогнозов

Ведомости

Инфляция в России снижается быстрее прогнозов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью «России 24» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он также заявил, что ожидает снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка. Оно состоится 12 сентября.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики и представители бизнеса также считают, что ЦБ на заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку. Разногласия есть только по размеру снижения. Большинство – 12 из 23 респондентов – ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%.

Большинство участников опроса «Ведомостей» ожидают инфляции на конец года в диапазоне 6–7% – такие ответы дали 12 респондентов. Еще один ожидает, что рост ИПЦ замедлится до 5,8%, а один ожидает динамики на уровне 8–9%. В консенсус-прогнозе ЦБ аналитики понизили ожидания по инфляции с 6,8 до 6,4% на конец года.

По данным Росстата, потребительские цены с 26 августа по 1 сентября снизились на 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен. Рост цен с начала года составил 4,1%. Годовая инфляция снизилась на 1 сентября до 8,3% с 8,79% на конец июля, оценило Минэкономразвития.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её