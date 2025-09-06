Правительство списало трем регионам России долги на 5,8 млрд рублей
Часть задолженности по бюджетным кредитам списано Карачаево-Черкесской и Чувашской республикам, а также Оренбургской области, сообщается на сайте правительства РФ. Общая сумма списания составляет более 5,8 млрд руб.
Распоряжение о списании долгов подписал 5 сентября премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему трех субъектов.
В 2025 г. кабмин уже списал задолженность по бюджетным кредитам 55 субъектов в общем объеме более 160,1 млрд руб., напомнили в правительстве. В частности, в августе власти одобрили списание части задолженности 12 регионам, выполнившим инфраструктурные проекты. Общая сумма списания превысила 29 млрд руб.
В перечень вошли Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, а также Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области. Регионы получили возможность списания до двух третей долга по бюджетным кредитам. В том же месяце правительство сообщало о списании долгов 28 субъектам на 58,3 млрд руб.