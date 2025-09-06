Правительство списало трем регионам России долги на 5,8 млрд рублей

В перечень вошли Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, а также Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области. Регионы получили возможность списания до двух третей долга по бюджетным кредитам. В том же месяце правительство сообщало о списании долгов 28 субъектам на 58,3 млрд руб.