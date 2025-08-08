12 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 29 млрд рублей
Правительство России одобрило списание части задолженности еще 12 регионам, выполнившим инфраструктурные проекты. Общая сумма списания превысила 29 млрд руб., сообщили в кабмине.
В перечень вошли Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, а также Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области. Регионы получили возможность списания до двух третей долга по бюджетным кредитам.
Основанием для списания стали вложения в модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, развитие общественного транспорта, опорных населенных пунктов, запуск инвестпроектов, а также докапитализация фондов развития промышленности.
«Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты», – пояснили в правительстве.
В августе правительство сообщало о списании долгов 28 субъектам на 58,3 млрд руб. В Минфине уточняли, что общий объем списаний по итогам 2025 г. может превысить 160 млрд руб.