Правительство списало бюджетные кредиты 28 регионам России
Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму 58,3 млрд руб. Соглашения заключены с 28 регионами, сообщила пресс-служба Минфина.
Такую меру поддержки кабмин оказал Бурятии, Дагестану, Тыве, Алтайскому и Пермскому краям, Орловской, Псковской, Самарской областям и другим регионам. Объем списания соответствует количеству денежных средств, направленных в 2024 г. на указанные Минфином в соглашении сферы. Это касается различных проектов в сфере ЖКХ, модернизации общественного транспорта в регионах, развития и поддержки промышленности, инвестиционных проектов, мер соцподдержки участников спецоперации и их семей и ряда других инициатив.
В Минфине также подчеркнули, что в планах кабмина списать региональные задолженности на сумму более 160 млрд руб. в течение 2025 г.
31 июля правительство сообщило, что также спишет две трети долгов по бюджетным кредитам восьми регионам страны на общую сумму свыше 47 млрд руб. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что субъекты ранее использовали полученные бюджетные кредиты на финансирование важных социально-экономических программ.