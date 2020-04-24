Такую меру поддержки кабмин оказал Бурятии, Дагестану, Тыве, Алтайскому и Пермскому краям, Орловской, Псковской, Самарской областям и другим регионам. Объем списания соответствует количеству денежных средств, направленных в 2024 г. на указанные Минфином в соглашении сферы. Это касается различных проектов в сфере ЖКХ, модернизации общественного транспорта в регионах, развития и поддержки промышленности, инвестиционных проектов, мер соцподдержки участников спецоперации и их семей и ряда других инициатив.