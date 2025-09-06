Решетников: товарооборот со странами ШОС обновил исторический максимум
По итогам прошлого года товарооборот со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на 24-м совещании министров экономики государств – членов объединения на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По данным Решетникова, с 2019 г., когда была принята программа торгово-экономического сотрудничества, совокупный ВВП государств – членов объединения вырос на 55%. Товарооборот с миром увеличился на 33%, а объем торговли услугами – почти на 40%. В рамках ШОС были запущены профильные механизмы взаимодействия и площадки: Пул технопарков и Форум стартапов, Ассоциация инвесторов ШОС, База экономических преференций, перечислил министр.
«Это действующие инструменты для поддержки нашего бизнеса и содействия выходу на рынки друг друга. А это действительно перспективный регион. Рост промышленного производства по прошлому году составил 4,6% при инфляции 1,9%. ВВП вырос в среднем на 5,1% – против 1,7% в развитых странах», – сказал он.
На полях ВЭФа главы делегаций обсудили меры поддержания текущих темпов роста взаимного товарооборота. В частности, стороны договорились продолжить развитие мультимодальных транспортных коридоров, цифровых таможенных решений и создать совместный механизм перестрахования – по аналогии с Евразийской перестраховочной компанией.
С 2015 по 2023 г. внешнеторговый товарооборот России со странами ШОС увеличился в 2,9 раза (со $120,1 млрд до $342,3 млрд), сообщал Финансовый университет при правительстве РФ. При этом экспорт товаров из стран ШОС в Россию за соответствующий период увеличился в 2,4 раза (с $51,8 млрд до $125,9 млрд), импорт – в 3,2 раза (с $68,2 млрд до $216,4 млрд). В 2023 г. объем внешней торговли товарами стран ШОС с Россией увеличился почти на четверть (на 23,7%).