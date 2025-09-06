Решетников: товарооборот со странами ШОС обновил исторический максимум

С 2015 по 2023 г. внешнеторговый товарооборот России со странами ШОС увеличился в 2,9 раза (со $120,1 млрд до $342,3 млрд), сообщал Финансовый университет при правительстве РФ. При этом экспорт товаров из стран ШОС в Россию за соответствующий период увеличился в 2,4 раза (с $51,8 млрд до $125,9 млрд), импорт – в 3,2 раза (с $68,2 млрд до $216,4 млрд). В 2023 г. объем внешней торговли товарами стран ШОС с Россией увеличился почти на четверть (на 23,7%).