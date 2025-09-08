Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин РФ изучает возможность размещения российских облигаций на рынке Китая

Ведомости

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о заинтересованности российских эмитентов в размещении облигаций на китайском рынке. По его словам, обсуждение этой темы ведется с китайскими партнерами.

«Мы видим интерес со стороны российских эмитентов, не только "Росатома", а видим интерес других эмитентов. Обсуждаем этот вопрос, как правильно это сделать, в принципе дискуссия идет с партнерами сейчас», – отметил Чебесков (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются форматы и условия возможного размещения, чтобы сделать процесс эффективным для всех сторон.

Ранее Financial Times (FT) писала о том, что Китай собирается открыть внутренний рынок облигаций для российских энергетических компаний. Это станет первым привлечением средств в материковом Китае с начала спецоперации на Украине.

Собеседники FT рассказали, что на встрече в Гуанчжоу высокопоставленные представители китайских финансовых регуляторов сообщили высшим руководителям российских энергетических компаний, что они поддержат их планы по продаже «панда-бондов» в юанях. На первом этапе, вероятно, выпуск ограничится двумя-тремя компаниями, пишет газета.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её