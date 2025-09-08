Минфин РФ изучает возможность размещения российских облигаций на рынке Китая
Замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о заинтересованности российских эмитентов в размещении облигаций на китайском рынке. По его словам, обсуждение этой темы ведется с китайскими партнерами.
«Мы видим интерес со стороны российских эмитентов, не только "Росатома", а видим интерес других эмитентов. Обсуждаем этот вопрос, как правильно это сделать, в принципе дискуссия идет с партнерами сейчас», – отметил Чебесков (цитата по «Интерфаксу»).
Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются форматы и условия возможного размещения, чтобы сделать процесс эффективным для всех сторон.
Ранее Financial Times (FT) писала о том, что Китай собирается открыть внутренний рынок облигаций для российских энергетических компаний. Это станет первым привлечением средств в материковом Китае с начала спецоперации на Украине.
Собеседники FT рассказали, что на встрече в Гуанчжоу высокопоставленные представители китайских финансовых регуляторов сообщили высшим руководителям российских энергетических компаний, что они поддержат их планы по продаже «панда-бондов» в юанях. На первом этапе, вероятно, выпуск ограничится двумя-тремя компаниями, пишет газета.