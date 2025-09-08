FT: Китай намерен открыть внутренний рынок для энергетических компаний РФ
Китай собирается открыть внутренний рынок облигаций для российских энергетических компаний. Это станет первым привлечением средств в материковом Китае с начала спецоперации на Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По данным газеты, власти КНР приняли такое решение в рамках изменения политики, которое отражает углубление дипломатических и экономических связей между Пекином и Москвой.
Собеседники FT рассказали, что на встрече в Гуанчжоу высокопоставленные китайские финансовые регуляторы сообщили высшим руководителям российских энергетических компаний, что они поддержат планы своих компаний по продаже «панда-бондов» в юанях. Их возобновление на первом этапе, вероятно, ограничится двумя-тремя компаниями, пишет газета.
Среди первых заемщиков могут стать структуры «Росатома», которые не подпадают под западные санкции.
C 2022 г. для российских заемщиков закрыт доступ к глобальным финансовым рынкам. Китайские банки также избегали публичных сделок с российскими компаниями из-за риска вторичных санкций.
2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Это произошло в ходе официального визита российской делегации и президента РФ Владимира Путина в Пекин. Также были увеличены поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб. м.
По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. При этом стоимость поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза, говорил он.