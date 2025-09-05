Газета
Главная / Политика /

Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая. Об этом российский лидер заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он объяснил возможное решение тем, что для граждан, совершающих туристические поездки, должно быть было меньше сложностей. 

Путин на заседании ВЭФа рассказал, что отмена виз в Китай для россиян была неожиданной. Он пообещал, что Москва зеркально ответит на этот жест дружбы. По словам президента, в настоящий момент это активно прорабатывается.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Пекин установит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом. Действие режима распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней. 

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявлял, что введение безвизового режима с Китаем позволит дополнительно нарастить турпоток в страну из России на 30–40%. По его словам, КНР уже показывает динамичный рост въездного потока россиян.

