Мишустин: некоторое охлаждение экономики РФ было неизбежно
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что охлаждение российской экономики было предсказуемым. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
«Некоторое охлаждение было неизбежно, мы это прогнозировали. Период первых антикризисных решений пройден», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам главы кабмина, ВВП за январь – июль вырос на 1,1% после высоких темпов 2023–2024 гг.
На полях Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика во II квартале перешла в «техническую стагнацию». Президент Владимир Путин на пленарном заседании не согласился с такой оценкой, отметив, что статистика кредитования не подтверждает версию о «переохлаждении».
Глава государства подчеркнул, что часть членов правительства также критикует высокую ключевую ставку ЦБ. Но, по его словам, цель политики Банка России в том, чтобы цены припали и не росли.
При этом он отметил, что не будет давать оценок регулятору, подчеркнув, что «в международном финансовом сообществе наш Центральный банк высоко котируется». По его словам, ЦБ борется с инфляцией, стремясь снизить ее до 4–5%. Однако президент добавил, что резкое снижение ставки ускорит рост цен.