Мишустин: некоторое охлаждение экономики РФ было неизбежно

При этом он отметил, что не будет давать оценок регулятору, подчеркнув, что «в международном финансовом сообществе наш Центральный банк высоко котируется». По его словам, ЦБ борется с инфляцией, стремясь снизить ее до 4–5%. Однако президент добавил, что резкое снижение ставки ускорит рост цен.