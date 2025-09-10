Мишустин: правительство внесет в Госдуму проект бюджета до 1 октября

9 сентября Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России за первые восемь месяцев 2025 г., предварительно, составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г. В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. и выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.