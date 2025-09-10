Мишустин: правительство внесет в Госдуму проект бюджета до 1 октября
Правительство России намерено внести в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящие три года до конца сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам. Его слова передает пресс-служба кабмина.
«Особое внимание <...> надо уделить формированию дополнительных источников доходов. Учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности. В том числе в части производительности труда. Надо ускорять ее рост. Для чего продолжить снимать общесистемные барьеры для предпринимательской инициативы», – подчеркнул председатель правительства.
По его словам, приоритетами при составлении бюджета стали макроэкономическая стабильность в стране, социальные обязательства и достижение национальных целей. Еще одной важной задачей стало повышение качества инвестклимата, уточнили в пресс-службе.
9 сентября Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России за первые восемь месяцев 2025 г., предварительно, составил 4,19 трлн руб., что на 4,17 млрд руб. выше уровня в период с января по август 2024 г. В ведомстве подсчитали, что доходы бюджета достигли 23,7 трлн руб. за указанный период, показатель вырос на 3%. При этом статьи расходов превысили 27,9 трлн руб. и выросли на 21,1% в сравнении с тем же периодом 2024 г.