Прогноз по инфляции на конец года могут пересмотреть в сторону снижения
Экономисты улучшают прогнозы по инфляции на конец года после получения данных за август. Как сообщила «Ведомостям» главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец, ожидания по росту цен на конец года меняются – еще в начале лета прогноз эксперта составлял 6,8%, а сейчас – 6,2%.
Новые данные могут также лечь в основу дальнейшего снижения прогноза, отметила экономист. По ее прогнозу, годовая инфляция в сентябре составит 7,8–7,9%.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает инфляцию на уровне 6% на конец года в базовом сценарии. Она добавляет, что если динамика цен в сентябре будет нулевой или дефляционной, то возможен пересмотр прогноза до уровней ниже базовых.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 7,6%, ЦБ – в диапазоне 6–7%. В сентябре аналитики, опрошенные ЦБ, понизили свои прогнозы по росту цен по итогам года до 6,4% с 6,8% в июле.
Август показал результат по инфляции лучше предварительных ожиданий – и так уже второй месяц подряд, отмечает Донец. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,1% по сравнению с 8,28% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
Заседание совета директоров Банка России запланировано на 12 сентября. Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидают снижения ставки до 16%. При этом сохранение проинфляционного бюджетного импульса на фоне замедления инфляции создает серьезное ограничение для смягчения денежно-кредитной политики.