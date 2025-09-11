Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Прогноз по инфляции на конец года могут пересмотреть в сторону снижения

Ведомости

Экономисты улучшают прогнозы по инфляции на конец года после получения данных за август. Как сообщила «Ведомостям» главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец, ожидания по росту цен на конец года меняются – еще в начале лета прогноз эксперта составлял 6,8%, а сейчас – 6,2%.

Новые данные могут также лечь в основу дальнейшего снижения прогноза, отметила экономист. По ее прогнозу, годовая инфляция в сентябре составит 7,8–7,9%.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает инфляцию на уровне 6% на конец года в базовом сценарии. Она добавляет, что если динамика цен в сентябре будет нулевой или дефляционной, то возможен пересмотр прогноза до уровней ниже базовых.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 7,6%, ЦБ – в диапазоне 6–7%. В сентябре аналитики, опрошенные ЦБ, понизили свои прогнозы по росту цен по итогам года до 6,4% с 6,8% в июле.

Август показал результат по инфляции лучше предварительных ожиданий – и так уже второй месяц подряд, отмечает Донец. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,1% по сравнению с 8,28% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Заседание совета директоров Банка России запланировано на 12 сентября. Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидают снижения ставки до 16%. При этом сохранение проинфляционного бюджетного импульса на фоне замедления инфляции создает серьезное ограничение для смягчения денежно-кредитной политики.

Читайте также:Как месячная дефляция в августе повлияет на решение ЦБ по ставке
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь