Прогноз по инфляции на конец года могут пересмотреть в сторону снижения

Экономисты улучшают прогнозы по инфляции на конец года после получения данных за август. Как сообщила «Ведомостям» главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец, ожидания по росту цен на конец года меняются – еще в начале лета прогноз эксперта составлял 6,8%, а сейчас – 6,2%.