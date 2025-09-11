Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 40,5%

В ЦБ отметили, что во II квартале рост ВВП оказался выше прогнозов, однако внутренний спрос оставался слабым. Регулятор подчеркнул, что при определении дальнейших решений будут учитывать фактическую и ожидаемую инфляцию, а также ее базовые тенденции. Это необходимо для прогнозируемого снижения инфляции в соответствии с промежуточными целями. Поясняется, что размер шага будет тщательно пересматриваться на каждой встрече с учетом перспектив инфляции.