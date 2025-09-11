Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 40,5%
Центральный банк Турции по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике снизил учетную ставку с 43% до 40,5%, сообщается на сайте регулятора.
Предыдущее снижение произошло 24 июля – тогда ставка была уменьшена с 46% до 43%.
В ЦБ отметили, что во II квартале рост ВВП оказался выше прогнозов, однако внутренний спрос оставался слабым. Регулятор подчеркнул, что при определении дальнейших решений будут учитывать фактическую и ожидаемую инфляцию, а также ее базовые тенденции. Это необходимо для прогнозируемого снижения инфляции в соответствии с промежуточными целями. Поясняется, что размер шага будет тщательно пересматриваться на каждой встрече с учетом перспектив инфляции.
Турецкий ЦБ начал активно повышать ставку летом 2023 г., доведя ее к марту 2024 г. до 50%. Снижение началось в конце прошлого года, после того как темпы инфляции начали устойчиво замедляться.