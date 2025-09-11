Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 40,5%

Ведомости

Центральный банк Турции по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике снизил учетную ставку с 43% до 40,5%, сообщается на сайте регулятора.

Предыдущее снижение произошло 24 июля – тогда ставка была уменьшена с 46% до 43%.

В ЦБ отметили, что во II квартале рост ВВП оказался выше прогнозов, однако внутренний спрос оставался слабым. Регулятор подчеркнул, что при определении дальнейших решений будут учитывать фактическую и ожидаемую инфляцию, а также ее базовые тенденции. Это необходимо для прогнозируемого снижения инфляции в соответствии с промежуточными целями. Поясняется, что размер шага будет тщательно пересматриваться на каждой встрече с учетом перспектив инфляции.

Турецкий ЦБ начал активно повышать ставку летом 2023 г., доведя ее к марту 2024 г. до 50%. Снижение началось в конце прошлого года, после того как темпы инфляции начали устойчиво замедляться.

