Наибольшее число компаний с признаками дробления содержит сфера недвижимости

По данным аналитиков «Актион бухгалтерии», количество российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеющих признаки дробления бизнеса, не снизилось по сравнению с концом 2024 г., несмотря на старт амнистии. В августе 2025 г. их было 421 826, что на 2% больше результатов осени прошлого года (412 670 юрлиц).