Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Наибольшее число компаний с признаками дробления содержит сфера недвижимости

Ведомости

В сфере недвижимости и сдачи в аренду находится наибольшее число компаний с признаками дробления. На отрасль приходится 18,6% доли всех российских компаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Актион бухгалтерии» (входит в группу «Актион»).

Процент фирм с признаками дробления в сфере розничной торговли составляет 12, оптовой – 10. На сферы строительства и общепита приходится 5,7% и 5,3% соответственно.

По данным аналитиков «Актион бухгалтерии», количество российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеющих признаки дробления бизнеса, не снизилось по сравнению с концом 2024 г., несмотря на старт амнистии. В августе 2025 г. их было 421 826, что на 2% больше результатов осени прошлого года (412 670 юрлиц).

Согласно сведениям ФНС на 1 января 2025 г., упрощенной системой в России пользовались 1 453 248 компаний и ИП. Доля потенциальных «дробленцев» среди компаний на УСН, как и в прошлом году, составляет порядка 30%.

Читайте также:Эксперты оценили масштабы дробления спустя год после запуска амнистии
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь