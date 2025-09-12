Наибольшее число компаний с признаками дробления содержит сфера недвижимости
В сфере недвижимости и сдачи в аренду находится наибольшее число компаний с признаками дробления. На отрасль приходится 18,6% доли всех российских компаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Актион бухгалтерии» (входит в группу «Актион»).
Процент фирм с признаками дробления в сфере розничной торговли составляет 12, оптовой – 10. На сферы строительства и общепита приходится 5,7% и 5,3% соответственно.
По данным аналитиков «Актион бухгалтерии», количество российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеющих признаки дробления бизнеса, не снизилось по сравнению с концом 2024 г., несмотря на старт амнистии. В августе 2025 г. их было 421 826, что на 2% больше результатов осени прошлого года (412 670 юрлиц).
Согласно сведениям ФНС на 1 января 2025 г., упрощенной системой в России пользовались 1 453 248 компаний и ИП. Доля потенциальных «дробленцев» среди компаний на УСН, как и в прошлом году, составляет порядка 30%.