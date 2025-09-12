Газета
Главная / Экономика /

Дмитриев: снижение ключевой ставки откроет дорогу для новых инвестиций

Ведомости

Снижение ключевой ставки Банком России до 17% годовых откроет дорогу для новых инвестиций и роста. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки», – добавил он.

На заседании 12 сентября совет директоров Банка России принял решение  опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, к концу 2025 г. инфляция составит 6–7%, тогда как таргета в 4% достигнет в декабре 2026 г. и сохранится на этом уровне в 2027 и 2028 гг. В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6%, прогнозирует ЦБ, в 2026 г. – 12–13%.

