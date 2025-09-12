Дмитриев: снижение ключевой ставки откроет дорогу для новых инвестиций

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, к концу 2025 г. инфляция составит 6–7%, тогда как таргета в 4% достигнет в декабре 2026 г. и сохранится на этом уровне в 2027 и 2028 гг. В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6%, прогнозирует ЦБ, в 2026 г. – 12–13%.