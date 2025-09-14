Газета
Главная / Экономика /

Конфискация активов РФ может обойтись Западу в $285 млрд

Ведомости

Конфискация замороженных в западных странах российских активов может обойтись им в $285 млрд – такой объем средств инвестировали в экономику РФ страны Евросоюза, «большой семерки» и ряд других государств. Об этом со ссылкой на национальные статистические данные стран пишет «РИА Новости».

Объем прямых инвестиций ЕС, G7, а также Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2023 г. составил $285 млрд, подсчитало агентство. Однако с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны эта сумма, как пишет агентство, может вырасти – данные о сумме заблокированных средств на счетах типа «С» не раскрываются.

По данным «РИА Новости», на страны ЕС приходилось $238 млрд. Среди государств блока, которые инвестирировали в российскую экономику, агентство выделяет Кипр, Францию, Германию, Нидерланды, Италию и Австрию.

Крупнейшим инвестором в экономику РФ среди стран G7 являются США, чьи активы достигли около $7,7 млрд. Вложения Швейцарии и Норвегии на конец 2023 г. составляли $27,5 млн и $43 млн соответственно. Австралия по данным на конец 2024 г. инвестировала в экономику РФ $400 млн.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в конце августа заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для ЕС. Он указал, что эти меры станут сигналом для других стран о возможности политической конфискации их средств, что приведет к массовому выводу активов из объединения. В сентябре министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страна не намерена финансировать Украину в рамках конфискации российских замороженных активов, так как такая мера нанесет репутационные потери стране как центру финансовых услуг.

