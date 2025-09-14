Конфискация активов РФ может обойтись Западу в $285 млрд

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в конце августа заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для ЕС. Он указал, что эти меры станут сигналом для других стран о возможности политической конфискации их средств, что приведет к массовому выводу активов из объединения. В сентябре министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страна не намерена финансировать Украину в рамках конфискации российских замороженных активов, так как такая мера нанесет репутационные потери стране как центру финансовых услуг.