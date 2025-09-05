МИД Бельгии отказался от передачи замороженных активов РФ Украине
Бельгия не намерена финансировать Украину в рамках конфискации российских замороженных активов, т. к. такая мера нанесет репутационные потери стране как центру финансовых услуг, заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Agence France-Presse.
«Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро», - подчеркнул глава бельгийского МИДа. Он отметил, что на месте стран, которые уже вложили деньги в экономику ЕС, он бы перевел их в другое место, если бы узнал о возможности конфискации.
Кроме того, Бельгия не хотела бы нести издержки, связанные с конфискацией активов. Та же причина обуславливает нежелание страны участвовать в более рискованной стратегии инвестиций замороженных активов для получения увеличенного объема прибыли с них.
Такую же позицию Прево высказывал 30 августа перед неформальным заседанием министров иностранных дел стран ЕС. По его мнению, активы РФ следует оставить заблокированными до тех пор, «пока Москва не выплатит компенсацию Киеву», также их можно использовать как рычаг давления на переговорах.
4 сентября Великобритания направила более 1 млрд фунтов, заработанных на прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. До этого глава минобороны страны Джон Хили призывал союзников присоединиться к 50-дневной кампании по увеличению поставок вооружений и боеприпасов.