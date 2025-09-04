Британия отправила Киеву оружие на 1 млрд фунтов за счет замороженных активов РФ
Великобритания направила более 1 млрд фунтов, заработанных на прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине. Об этом сообщил глава минобороны страны Джон Хили.
«Это позволило поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни ракет для противовоздушной обороны, запасные части, а также заключить новые контракты на техническое обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств», – приводит его слова британское оборонное ведомство.
Хили провел переговоры с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, отметив рост объемов прямой военной поддержки со стороны Лондона. Этим летом британский министр призвал союзников присоединиться к 50-дневной кампании по увеличению поставок вооружений и боеприпасов.
По его словам, только за последние 50 дней Киев получил 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 000 артиллерийских снарядов, свыше 2500 дронов, 200 систем радиоэлектронной борьбы, 100 единиц легкого вооружения и 30 автомобилей. В целом в 2025 г. Британия выделила на поддержку Украины 4,5 млрд фунтов.
21 июля минобороны Великобритании сообщало, что за два месяца Украина получила от Лондона системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 млн фунтов.