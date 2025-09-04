Британия отправила Киеву оружие на 1 млрд фунтов за счет замороженных активов РФ

По его словам, только за последние 50 дней Киев получил 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 000 артиллерийских снарядов, свыше 2500 дронов, 200 систем радиоэлектронной борьбы, 100 единиц легкого вооружения и 30 автомобилей. В целом в 2025 г. Британия выделила на поддержку Украины 4,5 млрд фунтов.