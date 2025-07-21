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Великобритания направила Украине новую партию систем ПВО и боеприпасов

Ведомости

За два месяца Украина получила от Лондона системы противовоздушной обороны и боеприпасы на общую сумму свыше 150 млн фунтов ($200 млн). Это часть запланированного на 2025 г. пакета военной помощи объемом 700 млн фунтов ($945 млн), сообщает минобороны Великобритании.

Из общего объема помощи не менее 700 млн фунтов в 2025 г. будет направлено на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, включая уже перечисленные 150 млн фунтов. Остальные средства пойдут на приобретение дополнительных БПЛА, а также на техническое обслуживание и ремонт ранее поставленного британского вооружения, говорится в сообщении.

Кроме того, в мае Лондон и Киев заключили договор о дополнительной военной помощи на сумму 2,26 млрд фунтов. Финансирование будет осуществляться за счет замороженных российских активов, при этом более двух трети этой суммы планируется израсходовать на закупку вооружений и боеприпасов в течение ближайших 60 дней.

Объем британской военной помощи Украине в 2025 г. достиг общего бюджета в 4,5 млрд фунтов. В марте было заключено беспрецедентное соглашение на 1,6 млрд фунтов о поставке более 5000 зенитных ракет.

В рамках предстоящих переговоров Великобритания и Германия подпишут соглашение о совместной поддержке Украины боеприпасами ПВО. Берлин выделит более 170 млн евро, которые Лондон оперативно направит на закупку зенитных боеприпасов через Международный фонд для Украины. Эта инициатива согласуется с задачами германо-французской коалиции по ПВО.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о продолжении американских военных поставок Украине при условии их финансирования европейскими странами. Координировать процесс будет альянс НАТО. В числе передаваемых вооружений президент США назвал 17 зенитных ракетных комплексов Patriot.

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