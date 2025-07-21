Великобритания направила Украине новую партию систем ПВО и боеприпасов

Кроме того, в мае Лондон и Киев заключили договор о дополнительной военной помощи на сумму 2,26 млрд фунтов. Финансирование будет осуществляться за счет замороженных российских активов, при этом более двух трети этой суммы планируется израсходовать на закупку вооружений и боеприпасов в течение ближайших 60 дней.