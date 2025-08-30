Газета
Главная / Политика /

МИД Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ

Ведомости

Бельгия не поддерживает идею о конфискации российских замороженных активов, они должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Украина не получит компенсации, заявил глава МИДа королевства Максим Прево.

Бельгия, как указал министр, выступает против любой конфискации этих активов, поскольку они надежно защищены международным правом.

«Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов», – сказал он перед неформальным заседанием министров иностранных дел стран ЕС (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Прево, активы РФ следует оставить заблокированными до тех пор, «пока Москва не выплатит компенсацию Киеву», также их можно использовать как рычаг давления на переговорах.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее на этой неделе заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для ЕС. 27 августа министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что замороженные средства следует рассматривать как элемент переговоров, а не как объект конфискации.

По данным Politico, Еврокомиссия (ЕК) начала разрабатывать схему передачи Украине почти 200 млрд евро из замороженных российских активов для восстановления страны после окончания боевых действий. Сообщалось, что министры иностранных дел стран – членов Евросоюза обсудят эту инициативу на неформальной встрече в Дании, также они рассмотрят другие возможные варианты использования доходов, полученных от замороженных активов России.

