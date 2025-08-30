МИД Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ

По данным Politico, Еврокомиссия (ЕК) начала разрабатывать схему передачи Украине почти 200 млрд евро из замороженных российских активов для восстановления страны после окончания боевых действий. Сообщалось, что министры иностранных дел стран – членов Евросоюза обсудят эту инициативу на неформальной встрече в Дании, также они рассмотрят другие возможные варианты использования доходов, полученных от замороженных активов России.