Премьер Бельгии выступил против конфискации активов РФ из-за последствий для ЕС

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для ЕС. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.