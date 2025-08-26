Газета
Главная / Политика /

Премьер Бельгии выступил против конфискации активов РФ из-за последствий для ЕС

Ведомости

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для ЕС. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По его словам, подобные меры будут сигналом другим странам, что Евросоюз способен принимать политические решения о конфискации средств. В таком случае, отметил он, иностранные государства начнут выводить активы из ЕС.

«Это будет иметь системные последствия и опасно с правовой точки зрения», – подчеркнул премьер (цитата по ТАСС).

Де Вевер допустил, что вопрос может обсуждаться на переговорах о мирном урегулировании, но до этого момента, по его мнению, разумнее сохранять текущую ситуацию.

11 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер также указал на сложности при конфискации замороженных активов РФ. Он подчеркнул, что не существует «простого ответа» на этот вопрос.

При этом 27 мая стало известно, что Лондон намерен направить Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. В Минобороны Украины поясняли, что финансирование направят на «усиление обороны».

