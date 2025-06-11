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Стармер указал на сложности при конфискации замороженных активов РФ

Ведомости

Конфискация замороженных российских активов является «сложным вопросом». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в парламенте.

«Это рассматривается, но это сложный вопрос. Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Стармер сообщил, что обсуждает этот вопрос с союзниками, но «не хочет притворяться и заявлять в палате общин, что на этот вопрос есть простой ответ, потому что его нет».

27 мая стало известно, что Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило минобороны Украины. Как уточнял заместитель министра обороны республики Сергей Боев, финансирование направят на «усиление украинской обороны».

«РИА Новости» летом 2024 г. писало, что в результате конфискации российских активов страны G7 могут потерять почти $83 млрд. Агентство отмечало, что объем прямых инвестиций членов G7 в российскую экономику по итогам 2022 г. составил $82,8 млрд, а крупнейшим инвестором была Великобритания ($18,9 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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