Стармер указал на сложности при конфискации замороженных активов РФ
Конфискация замороженных российских активов является «сложным вопросом». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в парламенте.
«Это рассматривается, но это сложный вопрос. Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Стармер сообщил, что обсуждает этот вопрос с союзниками, но «не хочет притворяться и заявлять в палате общин, что на этот вопрос есть простой ответ, потому что его нет».
27 мая стало известно, что Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило минобороны Украины. Как уточнял заместитель министра обороны республики Сергей Боев, финансирование направят на «усиление украинской обороны».
«РИА Новости» летом 2024 г. писало, что в результате конфискации российских активов страны G7 могут потерять почти $83 млрд. Агентство отмечало, что объем прямых инвестиций членов G7 в российскую экономику по итогам 2022 г. составил $82,8 млрд, а крупнейшим инвестором была Великобритания ($18,9 млрд).