Великобритания направит $3 млрд прибыли от активов РФ на оборону Украины
Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов активов. Об этом договорились оборонные ведомства Украины, Великобритании и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности республики, сообщается на сайте минобороны Украины.
Стороны подписали проектную договоренность об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Финансирование направят на «усиление украинской обороны», уточнил заместитель министра обороны республики Сергей Боев.
Киев получит средства в течение 2025–2026 гг. По данным украинского минобороны, $3 млрд направят на закупку оборонной продукции иностранного производства, ремонт и обслуживание военной техники, реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний, а также на закупку «других критически важных материалов».
Инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины, напомнили в минобороны. Суть инициативы заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых G7 Киеву. Всего в рамках программы планируется выделение $50 млрд. В октябре 2024 г. Великобритания объявила о выделении Украине займа на 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд) с погашением за счет замороженных активов РФ. Сообщалось, что средства пойдут на закупку и разработку средств ПВО.