Великобритания направит $3 млрд прибыли от активов РФ на оборону Украины

Инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины, напомнили в минобороны. Суть инициативы заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых G7 Киеву. Всего в рамках программы планируется выделение $50 млрд. В октябре 2024 г. Великобритания объявила о выделении Украине займа на 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд) с погашением за счет замороженных активов РФ. Сообщалось, что средства пойдут на закупку и разработку средств ПВО.