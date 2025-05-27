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Великобритания направит $3 млрд прибыли от активов РФ на оборону Украины

Ведомости

Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов активов. Об этом договорились оборонные ведомства Украины, Великобритании и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности республики, сообщается на сайте минобороны Украины.

Стороны подписали проектную договоренность об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Финансирование направят на «усиление украинской обороны», уточнил заместитель министра обороны республики Сергей Боев.

Киев получит средства в течение 2025–2026 гг. По данным украинского минобороны, $3 млрд направят на закупку оборонной продукции иностранного производства, ремонт и обслуживание военной техники, реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний, а также на закупку «других критически важных материалов».

Инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины, напомнили в минобороны. Суть инициативы заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых G7 Киеву. Всего в рамках программы планируется выделение $50 млрд. В октябре 2024 г. Великобритания объявила о выделении Украине займа на 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд) с погашением за счет замороженных активов РФ. Сообщалось, что средства пойдут на закупку и разработку средств ПВО. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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