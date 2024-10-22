Британия выделит Украине $2,93 млрд в рамках кредита G7 под активы РФ
Великобритания объявила о выделении Украине займа на 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд), который будет погашен за счет замороженных активов России, об этом сообщается на сайте британского правительства 22 октября.
Отмечается, что эти средства пойдут на закупку и разработку средств ПВО. С начала вооруженного конфликта на Украине Великобритания уже потратила 12,8 млрд фунтов на военную, гуманитарную и экономическую помощь Киеву.
2,26 млрд фунтов – это вклад в схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках которой $50 млрд от стран G7 будет предоставлено Украине до конца года за счет прибыли от замороженных российских активов. Financial Times передавала, что администрация президента США Джо Байдена выделит $20 млрд из этой суммы.
11 октября Reuters со ссылкой на источники писал, что совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового фонда для поддержки Украины. Предполагается, что взносы в фонд будут делать США, Канада и Япония. Новая организация поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года. По данным агентства, точные суммы, которые внесут три государства, пока не приводятся, но страны задействуют проценты от замороженных российских активов.
ЕС утвердил план использования доходов, полученных от замороженных российских активов, в мае 2024 г. Предполагается, что в этом году Киев получит около 90% от 3 млрд евро этих средств. Основная часть заблокированных активов Банка России находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является министерство финансов Бельгии. Москва считает блокировку российских активов незаконной.