Конфискация активов РФ может обойтись G7 в $83 млрд
В результате конфискации российских активов страны G7 могут потерять почти $83 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основе данных национальных статистических служб.
По данным агентства, объем прямых инвестиций членов G7 в российскую экономику по итогам 2022 г. составил $82,8 млрд, а крупнейшим инвестором была Великобритания ($18,9 млрд). Затем следуют ФРГ ($17,3 млрд), Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд) и США ($9,6 млрд). Япония и Канада вложили в экономику РФ $4,6 млрд и $2,9 млрд соответственно.
Страны G7 14 июня заявили, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». Члены объединения также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение «большой семерки» нелегитимным шагом.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого пообещала, что РФ примет ответные меры и они будут крайне болезненными для Брюсселя. По ее словам, в России достаточно европейского имущества и денежных средств, поэтому Европе «придется в первую очередь платить за свое безумие из своего же кошелька».