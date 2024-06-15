Конфискация активов РФ может обойтись G7 в $83 млрд

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого пообещала, что РФ примет ответные меры и они будут крайне болезненными для Брюсселя. По ее словам, в России достаточно европейского имущества и денежных средств, поэтому Европе «придется в первую очередь платить за свое безумие из своего же кошелька».