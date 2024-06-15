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Конфискация активов РФ может обойтись G7 в $83 млрд

Ведомости

В результате конфискации российских активов страны G7 могут потерять почти $83 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основе данных национальных статистических служб.

По данным агентства, объем прямых инвестиций членов G7 в российскую экономику по итогам 2022 г. составил $82,8 млрд, а крупнейшим инвестором была Великобритания ($18,9 млрд). Затем следуют ФРГ ($17,3 млрд), Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд) и США ($9,6 млрд). Япония и Канада вложили в экономику РФ $4,6 млрд и $2,9 млрд соответственно.

Страны G7 14 июня заявили, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». Члены объединения также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение «большой семерки» нелегитимным шагом.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого пообещала, что РФ примет ответные меры и они будут крайне болезненными для Брюсселя. По ее словам, в России достаточно европейского имущества и денежных средств, поэтому Европе «придется в первую очередь платить за свое безумие из своего же кошелька».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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