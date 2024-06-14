Антонов: решение G7 о передаче доходов от активов РФ на нужды Киева нелегитимно
Решение «Большой семерки» (G7) об использовании доходов от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины является нелегитимным шагом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства.
«Решение "семерки" по использованию доходов от российских активов на нужды Киева – нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте», – заявил он.
Президент России Владимир Путин 14 июня во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки стран Запада изъять активы России будут воровством. Они не останутся безнаказанными, добавил он.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие.
13 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны «большой семерки» (G7) договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов. США, Европейский союз и другие участники предоставят Украине по одному кредиту, а доходы от активов со временем будут использованы для возврата этих денег.