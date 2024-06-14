Страны G7 потребовали от России выплатить $486 млрд за ущерб Украине

Кроме того, агентство AP сообщает, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине и не «прекратит конфликт». Страны G7 также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года. Они будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.