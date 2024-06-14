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Страны G7 потребовали от России выплатить $486 млрд за ущерб Украине

Ведомости

Страны «большой семерки» (G7) потребовали выплатить ущерб Украине на сумму $486 млрд. Это следует из совместного заявления по результатам саммита, которое поступило в распоряжение «РИА Новости».

«Россия должна <...> заплатить за причиненный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает $486 млрд», – сказано в документе.

Кроме того, агентство AP сообщает, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине и не «прекратит конфликт». Страны G7 также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года. Они будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Саммит лидеров стран G7 проходит с 13 по 15 июня в Бриндизи на юго-востоке Италии. 13 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны «большой семерки» договорились о структуре кредитов для помощи Украине – они основаны на размерах экономик государств. В публикации отмечалось, что G7 планирует предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов.

14 июня во время встречи с руководителями МИДа президент России Владимир Путин заявил, что попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. По его словам, эти шаги ведут к разрушению системы, которую западные страны создавали сами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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