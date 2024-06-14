Страны G7 потребовали от России выплатить $486 млрд за ущерб Украине
Страны «большой семерки» (G7) потребовали выплатить ущерб Украине на сумму $486 млрд. Это следует из совместного заявления по результатам саммита, которое поступило в распоряжение «РИА Новости».
«Россия должна <...> заплатить за причиненный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает $486 млрд», – сказано в документе.
Кроме того, агентство AP сообщает, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине и не «прекратит конфликт». Страны G7 также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года. Они будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.
Саммит лидеров стран G7 проходит с 13 по 15 июня в Бриндизи на юго-востоке Италии. 13 июня агентство Bloomberg сообщило, что страны «большой семерки» договорились о структуре кредитов для помощи Украине – они основаны на размерах экономик государств. В публикации отмечалось, что G7 планирует предоставить Украине около $50 млрд новой помощи из доходов от замороженных российских активов.
14 июня во время встречи с руководителями МИДа президент России Владимир Путин заявил, что попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. По его словам, эти шаги ведут к разрушению системы, которую западные страны создавали сами.