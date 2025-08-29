Politico: ЕК разрабатывает схему передачи Украине почти 200 млрд евро активов РФ
Еврокомиссия (ЕК) начала разрабатывать схему передачи Украине почти 200 млрд евро из замороженных российских активов для восстановления страны после окончания боевых действий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, министры иностранных дел стран – членов Евросоюза обсудят эту инициативу на неформальной встрече в Дании. Они также рассмотрят другие возможные варианты использования доходов, полученных от замороженных активов России.
27 августа Portfolio писало, что в июле Венгрия подала иск против Евросоюза из-за решения направить доходы от российских замороженных активов на помощь Украине. По мнению Будапешта, принятое в мае 2024 г. решение Совета ЕС нарушает процедуры согласования и игнорирует позицию страны. В венгерском правительстве отметили, что такая практика противоречит принципам легитимного принятия решений, закрепленным в базовых договорах Евросоюза и должна быть аннулирована.
Днем ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для ЕС. Он указал, что эти меры станут сигналом для других стран о возможности политической конфискации их средств, что приведет к массовому выводу активов из объединения.