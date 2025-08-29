Politico: ЕК разрабатывает схему передачи Украине почти 200 млрд евро активов РФ

27 августа Portfolio писало, что в июле Венгрия подала иск против Евросоюза из-за решения направить доходы от российских замороженных активов на помощь Украине. По мнению Будапешта, принятое в мае 2024 г. решение Совета ЕС нарушает процедуры согласования и игнорирует позицию страны. В венгерском правительстве отметили, что такая практика противоречит принципам легитимного принятия решений, закрепленным в базовых договорах Евросоюза и должна быть аннулирована.