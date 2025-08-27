Венгрия подала иск к ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 26 августа также предупредил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для Евросоюза. По его словам, такие меры станут сигналом для других государств о возможности политической конфискации их средств, что приведет к массовому выводу активов из ЕС.