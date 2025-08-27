Венгрия подала иск к ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов РФ
Венгрия подала иск против Европейского союза из-за решения направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине, сообщает Portfolio.
Иск был подан в июле. Будапешт считает, что принятое в мае 2024 г. решение Совета ЕС нарушает процедуры согласования и игнорирует позицию Венгрии. В правительстве страны подчеркивают, что подобная практика противоречит принципам легитимного принятия решений, закрепленным в базовых договорах Евросоюза, и потому должна быть аннулирована.
27 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что замороженные средства следует рассматривать как элемент переговоров, а не как объект конфискации.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 26 августа также предупредил, что конфискация суверенных активов России юридически проблематична и может привести к системным последствиям для Евросоюза. По его словам, такие меры станут сигналом для других государств о возможности политической конфискации их средств, что приведет к массовому выводу активов из ЕС.